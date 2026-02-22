Domingo de movilidad: Sigue el estado del Metro CDMX en tiempo real

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 22 de febrero de 2026.

Recuerda que tres estaciones de la Línea 2 están en proceso de remodelación: Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, por lo que no brindan servicio hoy. En su lugar, puedes usar el servicio emergente de autobuses de la RTP.