Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Domingo de movilidad: Sigue el estado del Metro CDMX en tiempo real

¿Vas a ir de compras o de paseo por la CDMX este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va la red del Metro y evita contratiempos en tu traslado.

Tren del Metro CDMX hoy.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @ARMAGEDDON056.
Notas,
Seguridad

Escrito por: César Contreras

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 22 de febrero de 2026.

Recuerda que tres estaciones de la Línea 2 están en proceso de remodelación: Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, por lo que no brindan servicio hoy. En su lugar, puedes usar el servicio emergente de autobuses de la RTP.

Domingo de movilidad: Sigue el estado del Metro CDMX en tiempo real

Retrasos en Línea B

Usuarios reportan retraso de hasta 10 minutos en la Línea B ,en trenes provenientes de Ciudad Azteca hacia Buenavista.

Tags relacionados
Metro CDMX

Notas