Alerta de movilidad: Bloqueo en la colonia Torres de Potrero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que para este sábado 21 de febrero de 2026, la capital experimentará una carga vehicular y peatonal intensa.

Se tienen programadas un total de 15 concentraciones sociales, 11 recorridos ciclistas, 2 caravanas de motociclistas y 22 eventos de esparcimiento masivo. A continuación, se detallan las actividades categorizadas por su impacto en la vía pública.

