Alerta de movilidad: Bloqueo en la colonia Torres de Potrero
No llegues tarde, consulta nuestro minuto a minuto sobre marchas CDMX, calles cerradas o bloqueos hoy 21 de febrero 2026. Aquí las alternativas viales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que para este sábado 21 de febrero de 2026, la capital experimentará una carga vehicular y peatonal intensa.
Se tienen programadas un total de 15 concentraciones sociales, 11 recorridos ciclistas, 2 caravanas de motociclistas y 22 eventos de esparcimiento masivo. A continuación, se detallan las actividades categorizadas por su impacto en la vía pública.
Toma tus precacuines! Marchas CDMX y concentraciones afectarán las calles de la metrópoli hoy 21 de febrero 2026
Rodadas y caravanas
La actividad nocturna estará marcada por el desplazamiento de vehículos motorizados y no motorizados. Se han reportado 11 grupos de ciclistas que recorrerán diversas arterias principales de la metrópoli en horarios vespertinos.
En cuanto a las caravanas de motociclistas, destaca la participación del colectivo Jales Tepito Morelos:
- Punto de inicio: Parque Calles (campos de béisbol), colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza.
- Hora de salida: 20:00 horas.
- Destino: Centro Histórico de la alcaldía Coyoacán.
Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones ante el tránsito de estas 2 caravanas principales, las cuales suelen ocupar varios carriles durante su trayecto.
Cierre vial en la Alcaldía Álvaro Obregón: Rutas alternas
Se reporta una interrupción a la circulación en el cruce de las calles Flor de Canela y Gardenia, ubicadas en la colonia Torres de Potrero (Alcaldía Álvaro Obregón). Debido a la presencia de manifestantes o cierre de vía, se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar las siguientes vías para agilizar su traslado:
- Av. Desierto de los Leones
- Av. de las Torres
- Av. Rosas
#Atención ⛔️ Bloqueo sobre Flor de Canela y Gardenia, colonia Torres de Potrero, @AlcaldiaAO.
🔀Alternativas viales: Av. Desierto de los Leones, Av. de las Torres y Av. Rosas.
Concentraciones y actividades sociales
El primer evento de relevancia tuvo lugar en la alcaldía Xochimilco a las 10:30 horas. El Colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo se reunió en la calle Guadalupe I. Ramírez número 38, colonia San Antonio, para realizar un acto simbólico en defensa del patrimonio cultural de la zona.
Posteriormente, a las 11:00 horas, el Zócalo capitalino en la alcaldía Cuauhtémoc concentró a 2 grupos principales:
- Asociación de Cubanos Residentes en México: Realizaron un acopio de víveres y una protesta contra el bloqueo económico en su país.
- Comunidad Indígena Otomí: Se manifestaron en la Plaza de la Constitución para conmemorar los 30 años del Congreso Nacional Indígena, exigiendo justicia y respeto a la autonomía de los pueblos originarios.
En total, se esperan 15 puntos de reunión ciudadana a lo largo del día, lo que afectará principalmente las zonas del Centro Histórico y las sedes de las alcaldías periféricas.
Eventos y Marchas
Aunque para esta jornada predominan las concentraciones estáticas, se mantienen activos los protocolos para 22 eventos culturales y deportivos que movilizarán a miles de asistentes. Las autoridades recomiendan utilizar alternativas viales como el Circuito Interior y el Anillo Periférico para evitar las zonas de mayor aglomeración en Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco.
Se sugiere el uso del transporte público masivo, ya que la disponibilidad de estacionamiento se verá reducida significativamente cerca de los 22 puntos de eventos masivos reportados.