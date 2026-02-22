Abaten a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG

Autoridades federales confirmaron que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados, fue abatido en un operativo realizado este 22 de febrero de 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó un operativo que dejó a tres muertos integrantes del CJNG, entre ellos, 'El Mencho', pero añadió que las autoridades correspondientes "se encargarán de las actividades periciales para su identificación", señalaron en un comunicado.

Sara Carter, zar antidrogas de Donald Trump, informó la "exitosa eliminación" de 'El Mencho', líder del CJNG y señaló que los cárteles están respondiendo a dicha accción. "Los días de los cárteles están contados"

UPDATE:

The cartels are fighting back in Mexico after the reported successful elimination of El Mencho, leader of CJNG, by the Mexican government. firefights are being reported in numerous cities.

The Cartels days are numbered - El Mencho’s was up today. pic.twitter.com/pVCC72UZwd — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) February 22, 2026

Actualmente, la Administración de Control de Drogas (la DEA por sus siglas en inglés), ofrecía 15 millones de dólares por 'El Mencho', mientras que autoridades mexicanas brindaban 30 millones de pesos por información que llevara a su captura.

Su información del abatimiento ocurre después de diversos bloqueos en carreteras de varios estados, como Jalisco, Guanajuato y Nayarit, entre otros.

‼️ ¡ZONAS BAJO FUEGO!



Activan #CódigoRojo en Jalisco tras narcobloqueos y balaceras.



Vehículos incendiados para bloquear carreteras y fuerte movilización aérea y terrestre para contener a grupos delictivos.



Información #AlMomento con @_otomartinez pic.twitter.com/BTMsiYeCSf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Cabe señalar que el 16 de noviembre de 2021, su esposa Rosalinda González Valencia fue detenida en un operativo de Zapopan, Jalisco, por presuntamente encargarse de la operación financiera del CJNG.

TE PUEDE INTERESAR: Caída de "El Mencho" enciende Jalisco: PRI alerta por inseguridad para el Mundial 2026

¿Quién es 'El Mencho', líder del CJNG?

Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, pero fue hasta el 2009 que reportes inteligencia lo identificaron como miembro del Cártel del Milenio, de los hermanos Nava Valencia, que después pasaría a ser el Cártel de Sinaloa.

De dicha organización criminal, surgió una fracción conocida como 'Los Matazetas', la cual como su nombre lo dice, estaba enfocada en exterminar al Cártel de 'Los Zetas' de su territorio.

Posteriormente, en el 2011 el brazo armado del Cártel de Sinaloa se separó dando origen al CJNG bajo el mando de 'El Mencho'

Autoridades estadounidenses y mexicanas, reconocerían posteriormente a la organización naciente como uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el mundo, además de ser una de las más violentas.

De acuerdo con investigaciones, los tentáculos del CJNG alcanzan 22 estados de México, y naciones como Estados Unidos, así como los continentes de Europa, África y Asia.

Tras la captura de Joaquín 'El Chapo' Gúzman, 'El Mencho' es considerado el narcotraficante más poderoso.