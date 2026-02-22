CJNG: Los atentados y masacres de terror que desató “El Mencho” en México

Hasta su muerte este 22 de febrero de 2026, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", lideró una de las organizaciones criminales con mayor potencia y crueldad no solo en México, sino de todo el mundo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde su irrupción en el panorama delictivo nacional, este grupo ha convertido diversas regiones de la República Mexicana en auténticos escenarios de terror mediante una violencia sistemática, coordinada y letal.

Primeros actos violentos del CJNG: Un ascenso marcado por la sangre (2010–2015)

La formación del CJNG ocurrió hacia el año 2010 como una escisión del Cártel del Milenio (o Los Valencia). Desde sus primeros pasos, el grupo mostró una disposición absoluta hacia la brutalidad para consolidar su poder.

En 2012, la Fiscalía de Veracruz vinculó a la organización con el asesinato de cinco periodistas en ese estado, entre los que se encontraban Víctor Manuel Báez y Ana Irasema Becerra, víctimas de un ajuste de cuentas contra cárteles rivales que cimbró a todo México.

El punto de inflexión que definió su capacidad bélica llegó el 1 de mayo de 2015 en Jalisco. Durante un operativo federal que pretendía la captura de su líder, sicarios derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG, acto que provocó la muerte de tres soldados.

Aquella jornada de caos en Guadalajara y otras zonas del estado incluyó la quema de 29 autobuses y el bloqueo de carreteras con decenas de vehículos en llamas para impedir el avance de las fuerzas del orden. Este ataque coordinado fue calificado en su momento como una de las ofensivas más feroces del crimen organizado en México.

La expansión del CJNG: Masacres y emboscadas (2016–2019)

En los años posteriores, el cártel extendió su guerra hacia el occidente y el centro del país con el fin de disputar plazas estratégicas. El 21 de mayo de 2018, un comando del CJNG emboscó a Luis Carlos Nájera, entonces secretario del Trabajo de Jalisco, en un ataque en Guadalajara que dejó civiles y policías estatales heridos.

La violencia alcanzó niveles críticos el 19 de abril de 2019 en Minatitlán, Veracruz, cuando pistoleros irrumpieron en una fiesta y ejecutaron a 13 personas, lo que incluyó a un bebé de un año.

Apenas unos meses después, el 14 de octubre de 2019, la organización perpetró una de las ofensivas más sangrientas contra la Policía Michoacán en el municipio de Aguililla: El saldo fue la muerte de 14 agentes estatales tras una emboscada con ametralladoras, evento en el cual los atacantes incendiaron patrullas y dejaron mensajes de amenaza firmados por el cártel.

Tras este hecho, se descubrieron diversas fosas clandestinas en la zona que evidenciaron el rastro de terror del grupo.

"El Mencho" y su desafío directo a las instituciones (2020–2022)

Al inicio de la presente década, el CJNG incrementó la magnitud de sus objetivos al atacar a funcionarios de alto nivel y representantes del Poder Judicial. El 26 de junio de 2020, la Ciudad de México sufrió un atentado sin precedentes contra el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch.

En las Lomas de Chapultepec, un comando abrió fuego contra su vehículo con más de 400 disparos y granadas de fragmentación; aunque el secretario sobrevivió, dos de sus escoltas perdieron la vida.

Pocos días antes, el 16 de junio de 2020, se registró otro crimen de alto impacto en Colima con el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en su propio domicilio. Las investigaciones vincularon este ataque con represalias del cártel por las acciones judiciales que el magistrado ordenó contra familiares de Oseguera Cervantes, específicamente por el traslado de "El Menchito" a una prisión federal.

La violencia política también cobró la vida de la diputada local del PRI, Anel Bueno, en el mismo estado durante ese periodo.

"Narcobloqueos" y tácticas contemporáneas del CJNG (2022–2026)

En fechas recientes, el CJNG ha recurrido de forma habitual a los denominados "narcobloqueos" como respuesta inmediata ante los operativos de seguridad. El 17 de noviembre de 2025, tras un operativo para capturar a Ángel “El Camaleón” Chávez Ponce en Michoacán, el cártel incendió al menos 15 vehículos en carreteras estratégicas de regiones como Pátzcuaro y Zamora para facilitar la huida del jefe de plaza.

En marzo de 2022, en el municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, se desató una masacre durante un velorio que estremeció a todo México, con víctimas de entre 10 y 17 personas, en uno de los actos con mayor confusión por el choque de información oficial, pero que de inmediato se relacionó con un choque interno entre células del CJNG.

A principios de 2026, la organización demostró el uso de armamento y tecnología letal en Michoacán al atacar a un convoy militar con una mina terrestre en el área de Tepalcatepec. Este enfrentamiento resultó en tres agresores abatidos y dos soldados con lesiones, lo cual confirmó que la resistencia armada contra el Ejército se mantiene activa en la región de Tierra Caliente.

Uno de los últimos actos atroces relacionados con el CJNG fue la masacre en un campo de futbol de Salamanca, pero que fue perpetrado por miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, en una pugna con el grupo que lideraba "El Mencho".

Los atentados más mediáticos del CJNG

Dentro de las masacres y atentados que normalizaron la violencia, no solo en Jalisco, sino en diversos estados de México, los más mediáticos fueron los siguientes:

El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Uno de los casos más recientes y sonados fue el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre de 2025. Manzo fue atacado a balazos durante un acto público del Festival del Día de Muertos, recibiendo al menos seis impactos.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán identificaron al presunto autor material como Víctor Manuel “N”, un joven de apenas 17 años que fue abatido en el lugar. Este caso confirmó una tendencia alarmante: el CJNG recluta menores de edad para aprovechar las lagunas legales en la justicia juvenil y utilizarlos en crímenes graves.

“El Mencho” fue el principal señalado mediáticamente por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

El atentado contra Ciro Gómez Leyva: La orden directa

En junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022 fue ordenado por el propio "Mencho", a pesar de que la propia víctima lo desestimó y calificó como "irreal".

Según las diligencias, los sicarios involucrados (como "El Bart" y "El Yeye") recibieron adiestramiento en un rancho de Jalisco bajo el mando de un colombiano apodado "El Primo". Armando Escárcega, alias "El Patrón", habría sido el enlace directo que comunicó la misión como un "encargo del señor Mencho".

Valeria Márquez y el rastro del "Grupo Élite"

El 13 de mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo. El principal sospechoso es el líder del Grupo Élite del CJNG, conocido como "El Doble R", con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. El "Grupo Élite" es una célula sumamente violenta que ha protagonizado ataques contra la Guardia Nacional y policías en diversos estados como Guanajuato y Zacatecas.

Estados Unidos sancionó a “El Mencho” y señaló al “Doble R” como asesino de Valeria Márquez; sin embargo, en México no han informado qué originó este crimen.

El derribo del helicóptero en 2015 y el destino de Iván Morales

El 1 de mayo de 2015 marcó un hito en la historia criminal de México durante la "Operación Jalisco". Miembros del CJNG utilizaron un lanzacohetes para derribar un helicóptero Cougar del Ejército, resultando en la muerte de varios militares y policías federales.

Uno de los sobrevivientes, el ex policía federal Iván Morales, testificó años después contra "El Menchito" en Estados Unidos, revelando que la orden de derribar la nave provino del hijo de "El Mencho" para evitar la captura de su padre. Trágicamente, Morales y su esposa fueron asesinados el 30 de abril de 2025 en Morelos, exactamente 10 años después del ataque original.

El asalto urbano contra Omar García Harfuch

Imposible no volver a mencionar lo que ocurrió el 26 de junio de 2020, cuando la Ciudad de México fue testigo de una ofensiva sin precedentes en las Lomas de Chapultepec.

Un comando del CJNG interceptó al entonces secretario de seguridad, Omar García Harfuch, disparando más de 400 veces con fusiles Barrett calibre .50 y lanzando granadas. Aunque Harfuch sobrevivió, su jefe de seguridad y otros escoltas perdieron la vida.

Este hecho marcó un antes y un después para la gestión del entonces secretario de Seguridad de la CDMX, quien hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El rancho de adiestramiento de Teuchitlán

A pesar de que las autoridades y la propia FGR se negó a aceptar que el Rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio, este descubrimiento de madres buscadoras en Teuchitlán, Jalisco, reveló la capacidad del CJNG para reclutar y secuestrar a jóvenes para adiestrarlos e incorporarlos a las filas del crimen organizado.

Otros centros de adiestramiento fueron localizados después de este hallazgo que conmocionó al mundo.

El Gobierno de México ha catalogado al CJNG como un grupo terrorista doméstico y una de las amenazas más peligrosas a nivel mundial debido a su estructura de mando y recursos financieros.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes.

Según los datos registrados por la DEA, el líder del cártel nació en 1966, tenía ojos café y mide aproximadamente 1.70 metros. A pesar del arresto de diversos lugartenientes, la estructura criminal mantuvo su capacidad de respuesta violenta y su control sobre rutas estratégicas del narcotráfico internacional.

