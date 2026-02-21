Vecina en Ecatepec pidió un préstamo y la obligaron a pagar de nuevo

Pidió dinero prestado y lo pagó; sin embargo, no pensó que ello le traería problemas, pues intentaron cobrarle de nuevo y un sujeto señalado de querer hacerlo fue detenido en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Información de la policía municipal señala que oficiales detuvieron al presunto responsable al ser acusado de posibles cobros indebidos de acuerdo con el reporte de este sábado 21 de febrero de 2026.

@aztecanoticias Estos sujetos se dedicaban a extorsionar a personas en Edomex Brian “N” y Wendy “N” se metían a las casas y luego exigían 10 mil pesos a los dueños para no dañar su hogar y desalojarlo. Los delincuentes, presuntos integrantes de la banda Gota a Gota, ya fueron detenidos. Alelhi Rodriguez con la información en #PrimeraLínea #AztecaNoticias #News #FIA #Noticias #extorsionadores #DespojoDeViviendas #GotaAGota #Criminales ♬ sonido original - Azteca Noticias

Sujeto dañó casa de mujer que pidió dinero

El presunto implicado fue identificado como Jean Carlo “N”, quien intentaba obligar a una vecina de la colonia Granjas Valle de Guadalupe a pagar nuevamente un préstamo que ya había liquidado.

El reporte policial señala que incluso este sujeto, para intimidarla, dañó el domicilio de la víctima, la cual pidió ayuda a los oficiales, informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

Descubren tarjetas ligadas a supuestos préstamos irregulares

Jean Carlo “N” fue detenido cuando intentaba huir en una motocicleta sin placas. Al hacerle una revisión preventiva, los policías le aseguraron también alrededor de 15 tarjetas vinculadas a supuestos préstamos irregulares.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su probable participación en el delito de requerimiento ilícito de pago.

¿Cómo se castiga el delito de requerimiento ilícito de pago?

En el Código Penal del Estado de México se establece que el delito de requerimiento ilícito de pago se castiga con una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 360 días de multa, de acuerdo con el Artículo 268 Ter.

“A quien con la intención de requerir el pago de una deuda, se valga del engaño o lo pretenda, amenace, hostigue al deudor, o cometa actos de violencia en su contra, o de su aval, fiador, referencia, o a cualquier otra persona ligada con estos, se le sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa”, indica el artículo.

