Hallan cuerpo en el Río de los Remedios, GAM; comerciantes alertaron a autoridades

Este sábado fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años en el Río de los Remedios, a la altura de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Comerciantes localizan cuerpo en Río de los Remedios

De acuerdo con los primeros reportes, comerciantes del tianguis instalado en avenida Centenario y Periférico realizaron el hallazgo y avisaron de inmediato a las autoridades.

Al sitio llegaron los servicios de emergencia para recuperar el cuerpo; sin embargo, las labores se complicaron debido al enrejado de seguridad colocado en el cauce, lo que dificultaba el acceso directo hasta donde se encontraba la víctima.

Para realizar el rescate, los socorristas utilizaron cuerdas para descender de manera segura. Posteriormente, bajaron una canastilla tipo camilla y una bolsa de plástico blanca para colocar el cadáver y extraerlo del río.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. De manera preliminar, no se descarta que la persona haya caído accidentalmente al cauce; no obstante, también existe la sospecha de que pudo haber sido arrojada.

Las autoridades correspondientes ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió el deceso.

Muere adulto mayor al caer de autobús de la RTP en Xola

Esta semana, un adulto mayor falleció luego de caer mientras descendía de una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros que brinda servicio emergente en apoyo a la Línea 2 del Metro capitalino.

El incidente se registró a la altura de la estación Xola, sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

Según los primeros reportes, el hombre perdió el equilibrio al bajar del autobús, lo que le causó lesiones graves en el cráneo.

Personal de la Fiscalía de la CDMX levantó el cuerpo y recolectó indicios esenciales para integrar la carpeta de investigación.

