Detienen a exalcalde de Huejutla, Hidalgo; lo investigan por amenazas y daño a la propiedad

Raúl Badillo Ramírez, exalcalde de Huejutla de Reyes, Hidalgo, fue detenido durante la noche del martes 17 de octubre en el municipio de Molango; el exfuncionario fue recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca.

La captura se llevó a cabo por parte de Agentes de Investigación, quienes dieron cumplimiento a la orden por los delitos de allanamiento de morada, amenazas y daño en propiedad cuando el exfuncionario circulaba sobre la carretera México-Tampico, a la altura de Molango.

En su periodo al frente del gobierno de Huejutla (2016-2020), Badillo Ramírez enfrentó una serie de acusaciones, principalmente ligadas a un supuesto caso de despojo y corrupción en la asignación de contratos de obra pública en Huejutla de Reyes.

Mantiene historial de hechos violentos

Raúl Badillo Ramírez actualmente enfrenta una investigación por allanamiento de morada, amenazas y daño en propiedad, esto luego de irrumpir en la vivienda de la presidenta del DIF municipal, Carol Guadalupe Lara Flores, donde lanzó una intimidación en contra del actual presidente municipal, Daniel Andrade.

Fue en septiembre de este año cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo recibió la denuncia contra el exacalde de Huejutla de Reyes y consiguió medidas para evitar que se le acercara a los involucrados.

De acuerdo con la ficha de detención, el hombre de complexión robusta, tez blanca y cabello corto, fue aprehendido frente a un Oxxo sobre la carretera México-Tampico. Hasta el momento se desconoce si intentó poner resistencia al arresto o decidió colaborar con las autoridades.

Lo trasladan a penal de Pachuca, Hidalgo

Los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo trasladaron a Raúl Badillo Ramírez al Centro de Readaptación Social de Pachuca, donde en los próximos días se definirá su situación jurídica.

En el caso de Hidalgo, el Código Penal establece que la persona que cometa el delito de allanamiento de morada puede recibir de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 días. En caso de existir violencia, la pena dictada aumentará hasta en una mitad.