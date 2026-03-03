¡Tragico accidente en México-Cuautla! Volcadura deja un muerto y varios lesionados

Un viaje que parecía rutinario terminó en tragedia la tarde de este lunes, cuando un camión de la línea Volcanes se salió del camino y cayó a una zanja sobre la carretera federal México–Cuautla, a la altura del municipio de Tlalmanalco. El saldo preliminar es de una persona fallecida y al menos nueve pasajeros lesionados.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades estatales, la unidad circulaba cerca de la zona conocida como Bosque de los Árboles de Navidad cuando el conductor perdió el control. El vehículo terminó fuera de la carpeta asfáltica y quedó recostado sobre uno de sus costados dentro de una zanja, lo que provocó momentos de angustia entre los ocupantes.

Accidente en México - Cuautla: Esto se sabe del accidente que dejó varios lesionados hoy

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que en el autobús viajaban 34 personas. Tras el impacto, nueve pasajeros resultaron lesionados. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al punto para brindar atención prehospitalaria.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguraron la zona y coordinaron las labores de auxilio, mientras se activaban los protocolos correspondientes para este tipo de incidentes carreteros.

Protección Civil de Amecameca detalló que los nueve heridos fueron valorados en el sitio. Dos de ellos presentaban lesiones de mayor consideración, por lo que fue necesario su traslado a un hospital cercano para recibir atención especializada. El resto permaneció en el lugar bajo observación.

Muere una persona durante accidente de carretera en México-Cuautla

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de 70 años, identificado como Mauricio, quien perdió la vida en el lugar pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia. Su deceso fue certificado en la escena, mientras peritos iniciaban las diligencias correspondientes.

Las maniobras para retirar el camión y restablecer por completo la circulación continuaron durante varias horas, generando afectaciones viales en la zona. Al mismo tiempo, se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

La carretera México–Cuautla es una de las vías más transitadas para quienes se desplazan entre el oriente del Valle de México y el estado de Morelos, por lo que este incidente vuelve a encender la alerta sobre las condiciones de seguridad en el transporte público y la necesidad de extremar precauciones al volante.