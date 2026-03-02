Licencia Edomex 2026: ¡Evita filas! Ubica las unidades móviles activas en marzo
Licencia Edomex 2026: revisa qué unidades móviles están activas en marzo, su ubicación exacta, horarios y los documentos que necesitas para tramitar sin filas.
Si vas a tramitar tu Licencia Edomex 2026 en marzo y quieres evitar filas de varias horas, las unidades móviles ya están activas en distintos municipios del Estado de México con atención directa y cupo organizado por día.
La Secretaría de Movilidad mantiene estos módulos itinerantes para que puedas sacar, renovar o reponer tu licencia sin trasladarte a oficinas saturadas. Las sedes cambian por semana y operan en puntos estratégicos con horarios previamente establecidos.
Estas unidades móviles de Licencia Edomex 2026 están diseñadas para acercar el trámite a colonias y cabeceras municipales donde la demanda es alta, reduciendo tiempos de espera y traslados largos hacia módulos fijos.
Ubicación oficial de las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026 en marzo
Aquí te compartimos la ubicación exacta de las unidades móviles activas en marzo, así como fechas y recomendaciones para acudir con tus documentos completos y agilizar el proceso.
Durante la primera semana de marzo, las unidades móviles de Licencia Edomex 2026 estarán activas en los siguientes municipios:
3 de marzo
- Valle de Chalco – Av. del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda (frente al Palacio Municipal).
- Xonacatlán – Plaza Juárez 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).
4 de marzo
- Acolman – Calzada de Los Agustinos 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).
- Texcaltitlán – Benito Juárez Mz. 001, Col. Centro (frente al Palacio Municipal).
5 de marzo
- Texcoco – Av. Chapingo 1999, Col. El Cooperativo.
- Tequixquiac – Explanada de San Mateo.
6 de marzo
- Chalco – Mariano Matamoros, Barrio San Antonio (a un lado de Carnitas Don Agustín).
- Chalco (Juchitepec) – Plaza Constitución 6.
3 al 6 de marzo
- Cuautitlán Izcalli – Hacienda de Sierra Vieja 2 (Outlets Punta Norte).
3, 5 y 6 de marzo
- Nezahualcóyotl – Estacionamiento del Estadio Neza 86.
4 al 6 de marzo
- Ixtapan de la Sal – Unidad Deportiva (Col. Tonatico).
3 al 5 de marzo
- El Oro – Constitución 27C (frente al Palacio Municipal).
6 y 7 de marzo
- Jiquipilco – Ricardo Flores Magón Mz. 005 (frente al Palacio Municipal).
3 al 7 de marzo
- Tenango del Valle – Constitución Norte 101 (frente al Palacio Municipal).
- Huehuetoca – Av. Benito Juárez s/n (frente al Palacio Municipal).
Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas
Atención en módulo: hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes.
Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles
Si vas a tramitar tu Licencia Edomex 2026 en una unidad móvil durante marzo, estos son los costos oficiales vigentes por un año:
- Tipo A (automovilista): $777
- Tipo C (motociclista): $777
- Tipo E (chofer particular): $1,017
- Permiso provisional tipo B (menores): $777
- Permiso provisional tipo A (menores): $3,694
- Duplicado de licencia: $525
El pago debe realizarse antes de acudir a la unidad móvil. Sin comprobante, el trámite no avanza.
Documentos obligatorios para tramitar la Licencia Edomex 2026
En las unidades móviles no aceptan expedientes incompletos. Si falta un documento, deberás regresar otro día.
Lleva lo siguiente:
- Acta de nacimiento legible
- CURP actualizada (impresa o digital)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)
- Comprobante de pago
- Examen de conocimientos aprobado, cuando aplique
Antes de salir de casa, revisa que nombre, apellidos y datos coincidan en todos los documentos; una diferencia mínima puede detener tu trámite de Licencia Edomex 2026 en la unidad móvil.