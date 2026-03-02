VIDEO: Mujer sale volando de su auto tras sufrir un choque en Guasave, Sinaloa

Un fuerte choque en Guasave, Sinaloa quedó captado en video. El accidente ocurrió aparentemente por la falta de señalización en el cruce de la avenida Heriberto Valdés Romero y la calle Juventino Rosas, en la colonia Ejidal.

En el lugar terminaron impactados dos vehículos: un Nissan Versa 2023 blanco, conducido por Jesús "N", de 19 años, y un Toyota Corolla 1998 gris, manejado por Silvia "N", de 52 años.

¿Cómo ocurrió el choque en la colonia Ejidal de Guasave?

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el Nissan circulaba por la avenida Heriberto Valdés, que es considerada vía preferente. Cámaras de seguridad de particulares captaron que el conductor presuntamente iba a exceso de velocidad.

Por su parte, la conductora del Toyota Corolla avanzaba por la calle Juventino Rosas. En esa esquina no hay señal de alto visible, lo que habría provocado que omitiera la detención obligatoria.

El impacto fue tan fuerte que la mujer de 52 años salió expulsada de su vehículo al no usar el cinturón de seguridad, quedando severamente lesionada sobre el pavimento.

😱¡Se metió al negocio! Automóvil termina adentro de una birriería tras choque en Guasave; casi arolla a un niño. ⚠️VIDEOhttps://t.co/6SM1a9ClRI pic.twitter.com/OUj8fz4mjM — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) February 28, 2026

¿Hubo personas lesionadas tras el choque en Sinaloa?

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al cruce para atender la emergencia. Ambos conductores fueron trasladados al IMSS Clínica 32 para valoración médica.

Durante el choque también resultaron involucradas personas que se encontraban en un negocio de venta de birria ubicado en la esquina. Entre ellos había adultos y menores de edad, aunque ninguno requirió hospitalización.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Movilidad Sustentable acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Falta de señalamientos en Guasave pudo ocasionar el accidente

Vecinos y comerciantes de la colonia Ejidal aseguran que este accidente no es un hecho aislado. Desde hace años han solicitado reductores de velocidad o topes, ya que la avenida Heriberto Valdés es una de las más transitadas y, según denuncian, algunos conductores la usan “como pista de carreras”.

Vecinos se quejan de la falta de señalización y dicen que es un problema constante. Incluso comentaron que la conductora presuntamente responsable no es originaria de la ciudad y podría no conocer bien la circulación vial de la zona.

Más allá de determinar responsabilidades, el hecho deja una pregunta clara: ¿cuántos accidentes más deben pasar para que se atiendan las esquinas sin señalización?