Feminicidio en García: Asesinan a mujer tras riña entre hermanos en Nuevo León

Un intenso operativo se desplegó en el municipio de García, luego de que una mujer fuera asesinada durante una riña registrada en la colonia Joyas del Carrizal, en el centro de Nuevo León.

El brutal ataque ocurrió dentro de una casa, y que dejó como saldo la muerte de una joven identificada como Thaily Estefanía, de aproximadamente 24 años.

¿Qué se sabe del feminicidio contra Thaily Estefanía?

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Granate, en su cruce con Jaspe, dentro de la colonia Joyas del Carrizal.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de García tras recibir el reporte de gritos y una pelea por parte de vecinos. Al ingresar, los uniformados localizaron a la joven con heridas provocadas por un objeto punzocortante.

En el lugar fueron detenidos dos hermanos identificados como Pedro y Erick, quienes presuntamente participaron en la agresión. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde rendirán su declaración para determinar su grado de responsabilidad en el crimen.

Una joven identificada como Taily, de 22 años, fue víctima de feminicidio en el municipio de García.



De acuerdo con una fuente policial, la riña se originó presuntamente por celos, ya que la joven mantenía una relación con ambos hombres, quienes son hermanos.



Celos: principal línea de investigación

De manera extraoficial, trascendió que el ataque habría tenido origen por un triángulo amoroso, ya que aparentemente la joven sostenía una relación con ambos hermanos.

Las primeras indagatorias señalan que Thaily le habría reclamado a uno de ellos, lo que derivó en la discusión y posteriormente en la agresión fatal.

Esta versión forma parte de las líneas de investigación y será confirmada o descartada conforme avancen las diligencias ministeriales.

Tras la riña, la zona fue acordonada por policías municipales para permitir el trabajo de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios dentro del domicilio.

Feminicidios en México: más de 50 en lo que van del año

El caso de Thaily Estefanía se suma a los feminicidios registrados en Nuevo León durante el inicio del año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2025 se reportaron 54 delitos de este tipo a nivel nacional.

El informe señala que Nuevo León se encuentra entre las entidades con tres casos registrados, junto con Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos y Veracruz.

Aunque la cifra nacional muestra una ligera disminución respecto al año anterior, la violencia feminicida continúa siendo un problema en el país.

