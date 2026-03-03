¿La encontraron? Hallan cuerpo en zona donde buscaban a la estudiante Kimberly Joselín en Morelos

Hallan cuerpo en la zona donde se buscaba a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Kimberly Joselín Ramos Beltrán, autoridades realizan peritajes para confirmar que se trate de la joven desaparecida desde el pasado 20 de febrero.

El hallazgo se habría realizado en la periferia de una cabaña ubicada en la zona norte de Cuernavaca, mismo sitio donde el domingo por la noche fueron encontradas prendas con manchas de sangre que, presuntamente, pertenecerían a la joven.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado no ha confirmado oficialmente que el cuerpo sea el de Kimberly Joselín.

¿Qué se sabe del cuerpo encontrado en la búsqueda de Kimberly Joselín?

En un comunicado la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, como parte del operativo interinstitucional desplegado en los últimos días, fue encontrado un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención.

Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en la zona norte de Cuernavaca para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que…

Peritos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizan las diligencias para determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Además, la Fiscalía Especializada en Feminicidios mantiene presencia en la zona y está a la espera de una orden del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para intervenir formalmente el predio. Las investigaciones siguen abiertas.

Así fue el caso de la estudiante desaparecida de la UAEM

Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca, según la ficha de búsqueda ALBAMOR/3072026.

La joven es estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Mide 1.58 metros, es de complexión mediana, tez blanca y ojos café claro. Tiene cabello largo, castaño claro y lacio. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la ceja izquierda y otra en la cabeza, además de una muela encimada del lado izquierdo.

Vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra azul marino, tenis blancos y llevaba una bolsa negra grande.

El 21 de febrero, familiares denunciaron su desaparición ante la Fiscalía. Días después, estudiantes bloquearon accesos al campus Norte para exigir mayor seguridad.

Un detenido por la desaparición de Kimberly Joselín

El sábado pasado se informó sobre la detención de Jared Alejandro “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares. De acuerdo con la autoridad, existen indicios que presumen su participación en los hechos y en las próximas horas comparecerá ante un juez.