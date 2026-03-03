Violencia en Guadalajara: Ejecutan a hombre con disparos en el rostro en la Hermosa Provincia

Un nuevo episodio de violencia sacudió a la capital jalisciense durante las primeras horas de este martes 3 de marzo de 2026. Un hombre perdió la vida tras ser blanco de un ataque directo en las inmediaciones de la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, zona que registró una intensa movilización de cuerpos policiales y servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por dos sujetos. Testigos presenciales indicaron que los agresores se aproximaron y, desde un vehículo en movimiento, uno de ellos abrió fuego de manera directa contra el masculino.

Ejecución con disparos en el rostro

El reporte llegó a las líneas del 911 tras escucharse las detonaciones de arma de fuego. Al arribo de los paramédicos de los servicios médicos municipales, localizaron al individuo tendido sobre el pavimento.

Tras una revisión rápida, los técnicos en urgencias médicas confirmaron el deceso, señalando las siguientes características del ataque:



Impactos de bala: La víctima presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego localizados específicamente en el rostro.

Signos vitales: Al momento de la atención, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a cubrir el cuerpo conforme al protocolo.

Resguardo del área: Elementos de la Comisaría de Guadalajara acordonaron la escena para preservar los indicios balísticos.

Personal de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar las investigaciones para determinar el móvil del crimen y la identidad de los atacantes, quienes lograron darse a la fuga.

Zapopan amanece bajo tensión tras movilización por posible funeral de "El Mencho"

Mientras en el oriente de la ciudad se procesaba la escena del crimen en Hermosa Provincia, el municipio de Zapopan y la zona de San Andrés amanecieron bajo una atmósfera de tensa calma este martes. Esto ocurre apenas 24 horas después de la masiva movilización federal registrada por el posible funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La capital de Jalisco se mantiene como un punto de máxima vigilancia debido a los siguientes factores registrados durante la jornada previa:



Blindaje Federal: La presencia de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continúa siendo visible en puntos estratégicos de la zona metropolitana.

Vigilancia Aérea: El uso de helicópteros militares para sobrevuelos de reconocimiento se mantuvo activo hasta altas horas de la noche de este lunes para prevenir brotes de violencia tras la salida del convoy fúnebre de la colonia San Andrés.

Alerta en Zapopan: Las corporaciones locales en Zapopan permanecen en alerta máxima ante cualquier reacomodo operativo de los grupos delictivos tras la oficialización de la muerte del capo.

El contraste entre las ejecuciones directas en colonias populares y el despliegue de fuerzas especiales en zonas residenciales marca un inicio de marzo sumamente complejo para la seguridad en Jalisco.

