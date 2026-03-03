Crónica de un entierro blindado: En un ataúd dorado, así sepultaron a “El Mencho” en Zapopan, Jalisco

El capítulo final de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se escribió este lunes 2 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco.

Tras haber sido abatido en Tapalpa y trasladado a la Ciudad de México, sus restos regresaron a Guadalajara para un funeral que mezcló el lujo extremo con la tensión de un operativo de seguridad de alto nivel.

¿Enterraron a "El Mencho" con ataúd de oro?

El cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arribó procedente de la capital del país. Para su despedida, la familia no escatimó: el capo fue trasladado en un ataúd dorado, presuntamente bañado en oro, con un valor estimado de un millón de pesos.

El velorio inició en una funeraria de la colonia San Andrés, en el oriente de Guadalajara, donde se mantuvo una vigilancia permanente por parte de fuerzas federales.

El cortejo fúnebre de "El Menncho" rumbo a Zapopan

A las 11:15 de la mañana de este lunes, el cortejo partió hacia el norte de Zapopan. El féretro fue colocado en una camioneta blanca adornada con flores, seguida por una caravana discreta pero custodiada por elementos de la Policía del Estado y fuerzas federales.

El trayecto de 45 minutos terminó a las 12:02 de la tarde, cuando las carrozas cruzaron la entrada del panteón Recinto de la Paz, en el cruce de Avenida Aviación y Santa Margarita.

Durante el sepelio de “El Mencho”, un estudiante italiano dedicado a la fotografía fue golpeado y despojado de su mochila y cámara.



Asegura que solo observaba por curiosidad cuando fue agredido; recibió atención médica y, según reportes, sus pertenencias fueron devueltas. No… pic.twitter.com/cA36ULQMF2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

Música de banda y coronas de "gallo" para el funeral de "El Mencho"

Al llegar al cementerio, el ambiente se transformó. Las carrozas fueron recibidas con las notas de música sinaloense y banda, mientras un grupo de unas 80 personas vestidas de negro esperaba el arribo.

Entre los arreglos florales que llegaron al lugar, llamó la atención una corona con la figura de un gallo, símbolo con el que se identificaba al capo. También se reportó la presencia de familiares de otros personajes del mundo delictivo, como Rafael Caro Quintero.

El entierro de "El Mencho" fue con una ceremonia privada

Una vez dentro del complejo funerario en la colonia San Juan de Ocotlán, se llevó a cabo una celebración religiosa privada. Durante una hora, los asistentes despidieron al hombre originario de Michoacán antes de avanzar hacia el área de sepultura.

En todo momento, el dispositivo de seguridad se mantuvo activo en el perímetro, bajo la mirada curiosa de vecinos y el sobrevuelo de unidades oficiales que vigilaban que el evento no se saliera de control.

Azteca Noticias fue testigo de un sepelio rodeado de misterio y seguridad: el presunto entierro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.



Entre carrozas, música de banda y un fuerte operativo policial, cerca de 80 personas acompañaron el cortejo en #Zapopan.



Imágenes… pic.twitter.com/IKMkmVFvWt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

El sepelio bajo vigilancia federal

Minutos después de la ceremonia, el cortejo caminó hacia la tumba donde finalmente fueron depositados los restos de "El Mencho". Con este entierro, realizado a poco más de una semana de su muerte, se cierra el ciclo del criminal más buscado de los últimos tiempos.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades reportaron que el sepelio transcurrió sin incidentes violentos, aunque el panteón permaneció resguardado por las fuerzas del orden.