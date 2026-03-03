“Vas a morir”: Amenazan a reportero en el sur de Veracruz

La violencia contra periodistas en Veracruz vuelve a encender las alertas. Esta vez, amenazan de muerte al reportero de nota roja Roberto Montalvo Hipólito, el comunicador ya denunció el crimen ante las autoridades en Acayucan.

El periodista relató que comenzaron a llegarle mensajes intimidatorios, pero uno en particular lo sacudió: “vas a morir”. Minutos después recibió un audio en el que se escucha lo que parece ser una ráfaga de disparos.

“Me mandan un tercer mensaje donde me ponen ‘vas a morir’ y posterior a ello un audio como una ráfaga de disparos”, contó Montalvo Hipólito.

¿Qué pasó con Roberto Montalvo en Acayucan, Veracruz?

Montalvo explicó que al recibir la llamada decidió orillarse de inmediato y avisar a dos compañeros. Acto seguido, acudió a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

También notificó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), organismo encargado de brindar medidas de protección al gremio.

Sin embargo, hasta el momento —según el propio reportero— no ha habido un pronunciamiento público del organismo. Lo único que ha recibido son formularios para llenar como parte del proceso.

Mientras tanto, el miedo es real. Roberto Montalvo reconoce que ha tenido que frenar parte de su trabajo por seguridad, en un contexto que describe como complicado para ejercer el periodismo en el sur del estado.

Gremio periodístico en alerta en el sur de Veracruz

La situación no pasó desapercibida entre colegas. Sayda Chiñas, presidenta de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, advirtió que este tipo de agresiones prenden focos rojos en toda la región.

Señaló que cuando comienzan las agresiones contra periodistas en Acayucan, suelen extenderse hacia Minatitlán y Coatzacoalcos.

El caso ocurre en la actual administración estatal encabezada por Rocío Nahle García, sin que hasta ahora haya un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México?

De acuerdo con Article 19, de 2000 a la fecha se han documentado 176 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor.

El gobierno de Javier Duarte (2010-2016) ha sido considerado el más letal para comunicadores en Veracruz, con 18 periodistas asesinados, incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa.

Veracruz es el estado con mayor registro histórico: 31 periodistas asesinados. El caso más reciente es el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Veracruz.

Por sexenios, 48 asesinatos se registraron durante el gobierno de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto; 47 en el de Andrés Manuel López Obrador; y 9 en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.

Las cifras muestran que ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad de alto riesgo.