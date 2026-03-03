Exigen justicia para Alexa, niña indígena de 3 años hallada sin vida en Chiapas

El caso que ha sacudido a Chiapas tiene a un detenido. El fin de semana pasado autoridades informaron la captura de Daniel “N”, de 50 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Alexa una niña indígena de apenas tres años en el municipio de Tila.

La menor, desapareció el pasado 22 de febrero. De acuerdo con el informe oficial, tras una búsqueda en la zona, su cuerpo fue localizado sin vida cerca del domicilio del sospechoso.

¿Qué se sabe del feminicidio de la niña en Tila, Chiapas?

Las investigaciones apuntan a que el agresor habría sustraído a la pequeña de su hogar para después privarla de la vida. Los exámenes forenses determinaron que la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria a traumatismo cerrado de tórax y abdomen.

El crimen ha causado profunda indignación por la brutalidad de los hechos y por tratarse de una víctima de tan corta edad. La Fiscalía estatal confirmó la detención de Daniel “N”, quien será presentado ante un juez para enfrentar el proceso penal correspondiente.

En la región norte del estado, vecinos y colectivos han expresado su enojo y dolor. El caso no solo expone un hecho atroz, sino también el contexto de violencia que enfrentan mujeres y niñas en la entidad.

Colectiva 50+1 Chiapas exige justicia tras feminicidio de Alexa

La Colectiva 50+1 Chiapas emitió un pronunciamiento desde Tuxtla Gutiérrez en el que manifestó su más profunda indignación y condena por el feminicidio de Alexa.

En su posicionamiento, señalaron que el cuerpo de la menor presentaba huellas de extrema violencia, signos de abuso sexual y traumatismos severos.

También denunciaron que los padres de la niña, al ser de origen indígena y no hispanohablantes, enfrentaron barreras de comunicación que dificultaron la solicitud de apoyo inicial. Para la colectiva, esta falta de protocolos con enfoque interseccional es una falla institucional que no puede seguir ignorándose.

La agrupación recordó que Chiapas cuenta con Alerta de Violencia de Género (AVG), pero advirtió que, con el caso de Alexa, suman ya siete feminicidios en apenas dos meses.

Entre sus exigencias destacan:



Aplicación de todo el peso de la ley al responsable, con perspectiva de género e infancia .

. Revisión inmediata y profunda de la Alerta de Violencia de Género .

. Implementación obligatoria de protocolos de atención en lenguas indígenas en agencias del Ministerio Público.

en agencias del Ministerio Público. Reparación integral del daño y acompañamiento digno para la familia.

“El daño causado a una niña inocente es un agravio para toda la sociedad chiapaneca”, señalaron, al tiempo que exigieron que no haya impunidad.

El feminicidio de Alexa no solo ha marcado a su comunidad, también ha vuelto a encender el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección para mujeres y niñas en Chiapas.

