Detienen a hombre acusado de matar a una cachorrita de dos meses en la Morelos

Un hombre de 53 años fue detenido tras presuntamente golpear con un palo de madera a una cachorrita de apenas dos meses, provocándole la muerte en la colonia Morelos en la Ciudad de México (CDMX).

SSC detiene a presunto responsable de la muerte de una cachorrita tras la agresión con un palo

Fue detenido un hombre que posiblemente golpeó y causó la muerte a una cachorrita de dos meses de nacida con un palo de madera, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención ocurrió la tarde de este martes 21 de julio en el cruce de la calle Jesús Carranza y la avenida Paseo de la Reforma, cuando elementos de la SSC intervinieron en una riña para resguardar al sospechoso, quien estaba siendo agredido por vecinos tras percatarse del maltrato al animal.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #MaltratoAnimal l Efectivos de la #PolicíaMetropolitana de la #SSC resguardaron la integridad física y detuvieron a un hombre que posiblemente golpeó a una lomita con un palo, en calles de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



Durante un recorrido de vigilancia… pic.twitter.com/CKhUQJc3dj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 21, 2026

Las personas que se encontraban en el lugar señalaron a los policías que uno de los hombres golpeó con un palo a una perrita criolla de dos meses; los oficiales intervinieron para separar a los sujetos cuando se percataron de que la perrita estaba sobre el piso con sangre en la cabeza. Al acercarse para ayudarla, observaron que ya no tenía vida.

Los policías detuvieron a un hombre de 53 años, quien fue señalado como el presunto responsable de la agresión. El sujeto fue presentado ante un agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión si se le encuentra como responsable de la muerte de la perrita?

En caso de ser encontrado culpable, el detenido podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal de la Ciudad de México.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en la CDMX?

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atiende reportes relacionados con animales en situación de riesgo, abandonado, agresiones o crueldad. El apoyo lo puedes pedir a través del 911 o mediante los canales oficiales de la SSC.

También la PAOT, recibe denuncias de casos de maltrato animal en la Ciudad de México. Para denunciar es importante proporcionar:

