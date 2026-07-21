¡Maltrato animal en calles de CDMX! Rescatan a 8 perritos abandonados en una caja de cartón en Tlalpan; buscan un nuevo hogar

Los dejaron a su suerte. Al menos 8 perritos fueron encontrados al interior de una caja de cartón que fue abandonada en calles de la colonia Pueblo de Parres El Guarda, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Así fue el rescate de los ocho perritos abandonados en Tlalpan

Declaraciones de una mujer de 45 años, quien fue la que hizo la denuncia, se encontraba caminando por las calles, cuando encontró a los perros dentro de la caja de cartón, mientras sollozaban de hambre. Al notar que no había nadie cerca de ellos, decidió solicitar apoyo.

Al recibir la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para resguardar a los cachorros abandonados.

"Los uniformados los resguardaron, compraron alimento para perro pequeño y en una bandeja colocaron agua para poder hidratarlos", se explicó en un comunicado de la SSC.

Una vez que los lomitos fueron alimentados, se contactó al personal de Observatorio Ciudadano, que se comunicó a una clínica veterinaria de la demarcación, donde les brindarán refugio y alimentación.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | Policías de la #SSC rescataron y resguardaron a ocho cachorritos que fueron abandonados dentro de una caja de cartón, en calles de la alcaldía @TlalpanAl.



Tras atender un reporte emitido por los operadores del #C2 Sur, para realizar una entrevista… pic.twitter.com/oxu17QJtTP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 21, 2026

Sanos y listos para un hogar: cachorros iniciarán proceso de adopción

En la clínica, el médico veterinario diagnosticó a los ocho cachorros como clínicamente sanos y realizó su registro oficial para iniciar en los próximos días el proceso de adopción responsable.

"Los ocho peluditos fueron trasladados, a bordo de una patrulla, a la sucursal donde el médico veterinario los valoró y diagnosticó como clínicamente sanos, realizó el registro de cada uno para que, en unos días, comience la búsqueda de una familia responsable que los adopte", se puede leer en el comunicado de las autoridades capitalinas.

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En caso de caminar por las calles de la Ciudad de México y encuentras cachorros abandonados en la vía pública, es importante actuar con rapidez, prudencia y orden.

