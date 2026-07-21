VIDEO | Paciente de hospital psiquiátrico intentó arrojarse de un puente en Tlalpan; así fue el rescate

Lo que pintaba a ser un día tranquilo se convirtieron en momentos de tensión cuando una persona amenazó con aventarse de un puente peatonal en la colonia San Lorenzo Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

A través de redes sociales se viralizaron las imagenes de un hombre que amenazaba con aventarse a la avénida; lo que provocó una intensa movilización por parte de las autoridades.

El rescate ocurrió luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibieran un reporte ciudadano que advertía sobre la presencia de una persona en riesgo. Sin perder tiempo, los oficiales se dirigieron al sitio ubicado en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle Acueducto, donde confirmaron la emergencia.

Era paciente de un hospital psiquiatrico: lo que se sabe del hombre que intentó lanzarse de un puente en CDMX

De acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) al llegar al puente y encontrarse con el hombre de 46 años de edad, iniciaron un diálogo con él para generar confianza e intentar persuadirlo de desistir de su intención.

Este tiempo fue vital, porque mientras elementos de la SSC platicaban con la persona, otros aprovecharon para solicitar apoyo de los servicios de emergencia; ahí, el hombre reveló que era paciente de un hospital psiquiátrico ubicado al sur de la Ciudad de México y que actualmente se encontraba bajo tratamiento.

El reporte oficial indica que la persona presentaba un evidente delirio de persecución, por lo que la estrategia de los rescatistas se centró en mantener la calma y evitar cualquier acción que pudiera poner en mayor riesgo su integridad.

#TarjetaInformativa | Tras atender un reporte ciudadano, efectivos de la #SSC acudieron a calles de la colonia #SanLorenzoHuipulco, en la alcaldía @TlalpanAl, donde evitaron que un hombre atentara contra su integridad física.



Los uniformados realizaban sus recorridos de… pic.twitter.com/OMiyQjHwOP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 21, 2026

Recibió atención médica y fue llevado al hospital donde continúa su tratamiento

Con el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, los policías escalaron hasta la parte superior del puente para acercarse aún más al hombre. Después de varios minutos de diálogo, lograron convencerlo de aproximarse lo suficiente para sujetarlo y bajarlo de la estructura de manera segura.

Una vez fuera de peligro, fue resguardado en un sitio donde pudo tranquilizarse. Los cuerpos de emergencia le proporcionaron agua y alimentos, mientras paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración de su estado de salud.