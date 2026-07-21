¡Sal de casa con tranquilidad! Consejos para proteger tu hogar si sales de vacaciones este verano 2026, según la SSC

Toca tomarse un merecido descanso. Las vacaciones de verano 2026 a penas comienzan y miles de familias mexicanas se preparan para salir a pasear; sin embargo, antes de hacer las maletas, es fundamental tomar medidas para garantizar que tu hogar permanezca seguro durante tu ausencia, pero ¿cómo puedo proteger mi casa?

Medidas básicas para asegurar tu casa antes de viajar este verano 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) compartió algunas recomendaciones para que las y los ciudadanos que viajarán estas vacaciones de verano 2026 puedan proteger su casa; te compartimos estos consejos clave.



Refuerza puertas y ventanas.

Mantén iluminación en accesos y zonas exteriores.

Evita anunciar tu ausencia en redes sociales.

¿Por qué no debes publicar tu viaje en redes sociales en tiempo real?

Publicar tus vacaciones en redes sociales en tiempo real puede parecer inofensivo; sin embargo, abre la puerta a riesgos considerables de seguridad física y digital.

Cuando haces una publicación en vivo, estás avisando de forma pública que tu inmueble se encuentra deshabitado, lo que facilita el trabajo a personas malintencionadas o delincuentes que monitorean plataformas digitales para identificar domicilios vulnerables y planear robos.

#VeranoSeguro l Sal de casa con tranquilidad. 🏡

La #SSC te comparte estas medidas de #Prevención para proteger tu patrimonio en estas #VacacionesDeVerano.

Cuida tu hogar en tu ausencia. ✅#CiudadSegura #VacacionesSeguras pic.twitter.com/GqHmLKBHR5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026

Tips para organizarte antes de viajar estas vacaciones de verano 2026

Antes de salir de vacaciones, las autoridades capitalinas recomiendan organizar todo lo necesario antes de viajar; estos son los tips para poder salir a pasar con precaución.



Planea rutas, traslados y hospedaje.

Informa tu itinerario a alguien de confianza.

Ten a la mano documentos y contactos importantes.

Por otra parte, las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad, además de mantener vigiladas sobre tus pertenencias.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano 2026?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las vacaciones de verano 2026 terminarán el domingo 30 de agosto, por lo que las y los alumnos de educación básica regresarán a las aulas hasta el lunes 31 de agosto, echa que marcará el inicio oficial del nuevo ciclo escolar en escuelas públicas y particulares incorporadas el sistema educativo nacional.