Inesperado mensaje de “El Mayo” Zambada para no repetir sus errores: la carta antes de ser sentenciado

Ismael "El Mayo" Zambada tuvo el mismo destino que Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien por años fue su compadre: ambos estarán de por vida en la cárcel, pues el Zambada recibió cadena perpetua en Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa habría escrito una carta enviando un mensaje que da un giro en este caso, un juicio que el gobierno de Estados Unidos quiso ganar contra el narcotraficante.

"El Mayo" Zambada pidió perdón y aceptó lo que hizo

El periodista José Luis Morales publicó un documento que sería la carta que Ismael Zambada habría escrito y dirigido a las autoridades estadunidenses.

De acuerdo con la información reportada por él, se trata de una carta que escrita antes de que el capo conociera el fallo del juez, el narcotraficante envió un mensaje al tribunal en la Corte de Nueva York.

Quien por años fue uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, al ser acusado de traficar droga a ese país, aceptó su responsabilidad por lo que hizo, pero no solo ello, sino que pidió perdón.

Esto dice la carta de "El Mayo" Zambada

El capo que fundó junto con "El Chapo" Gumán el Cártel de Sinaloa reconoció que sus actos causaron daño, "un daño real" a muchas personas y muchas "pagaron las consecuencias".

"Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendoque hoy debo responder por esas decisiones", se puede leer en el documento.

Según él, lo que hizo "estuvo mal" y no hay justificación para sus actos, y en suma, aceptaba su castigo. "No estoy quí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por ejemplo que di".

"El Mayo" Zambada envía mensaje a las nuevas generaciones

"El Mayo" Zambada, como si tratara de justificar que el buen camino no es la opción, expresó un mensaje a las nuevas generaciones para que no hagan lo que él hizo.

Se dijo haber crecido en un entorno de violencia y donde el crimen "parecían normales", pero ahora, luego de años de una carrera criminal, dice que la violencia no es la salida.

"A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo asumir la responsabilidad por ello. Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos y con la esperanza de que, de alguna manera, mis palabras de hoy ayuden a alguien a evitar cometer los mismos errores".