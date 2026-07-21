Vinculan a proceso a Mario “N”, presunto integrante del grupo “H1A1”, vinculado a la Familia Michoacana

Golpe al narcotráfico en México. La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Mario "N", presunto integrante del grupo delictivo H1A1, vinculado a la Familia Michoacana.

Mario "N" es acusado de participar en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, extorsión y secuestro en las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Prisión preventiva y cargos federales: Los detalles de la captura y proceso de Mario "N"

La detención de Mario "N" ocurrió el pasado 13 de julio 2026 en calles de Iztapalapa, luego de que en una revisión preventiva se le aseguraran diversos envoltorios de narcóticos, un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos celulares.

Su audiencia se llevó a cabo el pasado 20 de julio de este mismo año, en la que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar, además, se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

A la carpeta de investigación se incorporaron entrevistas de los policías, dictámenes periciales en química y otros datos prueba con los que se sustentó la imputación en la audiencia de Mario "N" el pasado lunes.

Por otro lado, la Fiscalía de la CDMX compartió que en el tema del arma de fuego, el juez aseguró que corresponde al fuero federal, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con la investigación de ese delito.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Mario “N”, presunto integrante del grupo delictivo H1A1, por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa. El imputado permanecerá en prisión preventiva… pic.twitter.com/n44OMgTUi9 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 21, 2026

Fiscalía CDMX va por la desarticulación de grupos criminales

En un comunicado de prensa, la Fiscalía de la CDMX afirmó que continuará con las investigaciones necesarias para identificar y desarticular a los diferentes grupos criminales que operan en las calles de la capital del país.

"La Fiscalía CDMX continuará las investigaciones para identificar y desarticular grupos generadores de violencia, reducir su capacidad operativa y proteger a las comunidades afectadas por sus actividades delictivas", explicaron las autoridades a través de un comunicado de prensa publicado en su página oficia.

