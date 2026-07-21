Trágico hallazgo en Venustiano Carranza: Encuentran a un adulto mayor sin vida en la banqueta de Congreso de la Unión

En las primeras horas de este 21 de julio 2026, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre de la tercera edad sobre una banqueta en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

La denuncia sobre el hallazgo del cuerpo de la víctima fue realizada por las y los vecinos de la zona, quienes encontraron al hombre inconsciente.

Sin identificar y sin causa de muerte: Lo que se sabe del hombre hallado en Congreso de la Unión

Los primeros informes indican que el cuerpo del hombre de aproximadamente 70 años de edad, fue encontrado en la banqueta del cruce de las calles Labradores y Congreso de la Unión, en la colonia Morelos.

Vecinos de la zona solicitaron el apoyo a través del número de emergencias 9-1-1 al ver al hombre inconsciente en plena vía pública. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre encontrado sin vida; tampoco se sabe si las autoridades capitalinas ya dieron aviso a familiares o alguna persona cercana a la víctima.

🚨Hallan sin vida a un hombre en calles de la colonia Morelos



La víctima, de aproximadamente 70 años, fue localizada sobre una banqueta en la alcaldía Venustiano Carranza. Autoridades acordonaron la zona mientras la Fiscalía capitalina realiza las investigaciones para determinar… pic.twitter.com/dMiBideWPB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

¿Cuál fue la causa de muerte del hombre de la tercera edad en Congreso de la Unión?

Por otro lado, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) no han revelado las causas de muerte del hombre de la tercera edad, por lo que continúan con las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se espera al personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que realicen las diligencias correspondientes y determinar la causa del fallecimiento e iniciar la investigación.

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte.