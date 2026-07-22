La historia de por qué hay tres vagones de mujeres en el Metro de CDMX

Llegas al andén de alguna estación del Metro de la CDMX. No importa la Línea o estación. Seguramente sí o sí, has visto los vagones exclusivos para mujeres, pero ¿sabías que no estuvieron siempre?

¿Son suficientes los gavones para las decenas de mujeres que diario se suben a los trenes? ¿Cuántos vagones son exclusivos para las usuarias? Detrás de esto hay un antecedente por el cual las autoridades optaron por separar a hombres de mujeres.

Denuncian falta de auxilio tras acoso sexual en la #Línea1 del @MetroCDMX



Una usuaria reportó que, tras sufrir acoso, personal de seguridad de la estación se negó a activar los protocolos de apoyo y, en su lugar, le sugirieron denunciar el hecho en redes sociales.



El incidente… pic.twitter.com/vnhkmYzdWI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 25, 2026

¿Por qué separaron los vagones del Metro de CDMX para las mujeres?

El 4 de septiembre de 1969 el la capital del país, llamada entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), inició en operación el Metro con la apertura de la Línea 1, que en ese entonces solo era de Zaragoza a Chapultepec.

Conforme crecía la demanda del servicio se aperturaron más Líneas, conexiones y estaciones que actualmente unen a millones de personas de la CDMX y el Estado de México.

Sin embargo, algo pasó. De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en el último bimestre de 1970 el panorama cambió.

Debido a la gran cantidad de personas que usaban este transporte, "las mujeres se empezaron a quejar y protestar por la incomodidad de viajar tan apretadas", según el mismo STC.

Ante ello, las autoridades optaron por destinar primero solo dos vagones exclusivos para las mujeres, aunque actualmente, son tres los que usan en cada tren.

Así comenzaron a operar los vagones para mujeres en el Metro CDMX por primra vez

El Metro de la CDMX opera actualmente en un horario de 05:00 a las 00:00 o 12:00 de la noche, esto de lunes a viernes.

Los sábados abre a las 06:00 horas y cierra a la misma hora, pero los domingos y días festivos la apertura es a las 07:00 horas y cierra a la media noche.

Cuando llegó la propuesta de vagones para mujeres, se incluyó que en estos podían ir menores de edad, ya que muchas mujeres son madres de familia que requieren trasladarse con ellos para llevarlos a la escuela, por ejemplo.

La divisón de los vagones se implmentó por primera vez en las Líneas 1 y 3, esta última corre de Universidad a Indios Verdes, y son consideradas de las de mayot afluencia, de acuerdo con el Metro.

¿Cómo comenzaron a opera los vagones para mujeres? Gerentes de la Línea y jefes de estación se apoyaron de personal de vigilancia los días hábiles de la semana, de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

"El STC Metro introdujo vagones separados por sexo, uno de los primeros del mundo en hacerlo, primero de manera informal (1970) y posteriormente oficializándolo (2000)", se confirma en el documento Género y Movilidad en la Ciudad de México: Avances, retos y recomendaciones.

El tercer vagón de mujeres llegó al Metro de CDMX

Fue en julio del año 2000 cuando, de forma oficial, las autoridades del Metro establecieron que en los dos primeros vagones de cada tren viajaran mujeres y menores de 12 años en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y A, pero ahora se encuentran en todas las estaciones.

Y el 4 de octubre del 2007, entró el vigor el programa “Acoso Cero”, que incluyó la asignación del tercer vagón del tren, para uso de mujeres, niños menores de 12 años y personas con capacidades diferentes.