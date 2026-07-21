Cae joven por tala ilegal en CDMX: Lo atrapan con más de 100 tarimas en Xochimilco

Un joven de 21 años fue detenido por su posible participación en el delito de tala ilegal de árboles en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX); la captura ocurrió en un operativo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país.

Así interceptaron la camioneta con 110 tarimas de madera en Caltongo

La detención del joven de 21 años ocurrió durante las labores de vigilancia en la Av. Nuevo León, en la colonia Caltongo, cuando los oficiales interceptaron una camioneta blanca cargada con madera verde.

El implicado contaba con 110 tarimas de madera, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Elementos de la policía capitalina realizaron los protocolos necesarios para revisar la carga de la camioneta. El conductor no contaba con la documentación que acreditara su legal procedencia, por lo que fue asegurado por las autoridades correspondientes.

"El joven de 21 años de edad fue detenido, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con las 110 tarimas de madera, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de un comunicado publicado en su página web.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como parte de las acciones implementadas en para evitar la tala clandestina en la alcaldía @XochimilcoAl, y en la que participa personal de la Secretaría de Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) y oficiales de la #SS detuvieron a una persona.



Mientras los… pic.twitter.com/0D9oP6zRrt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 21, 2026

¿Cuál es el castigo por la tala ilegal de árboles en CDMX?

El castigo por la tala ilegal de árboles en la CDMX incluye prisión de 6 a 20 años, además de multas que superan los 6 mil a 10 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA) vigentes, según según las reformas al Código Penal local publicadas por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Las penas aumentan hasta una mitad más si el delito es cometido por servidores públicos o beneficiarios de programas sociales ambientales-Se sanciona también a quienes almacenen, transporten, acopien o distribuyan madera y materias primas forestales sin permiso.