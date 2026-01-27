Falsa venta de camioneta termina en asalto en Álvaro Obregón, CDMX

Un hombre de 51 años fue despojado de 70 mil pesos en efectivo luego de acudir a una cita pactada a través de redes sociales para comprar una camioneta, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, pero todo resultó una venta falsa.

Gracias a la intervención inmediata del Centro de Comando y Control (C2) Poniente y a un seguimiento en tiempo real por cámaras de videovigilancia, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y policías sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener a uno de los presuntos responsables, quien intentaba escapar en una motocicleta.

Así ocurrió el asalto durante la falsa venta en la CDMX

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel Dublan y Paloma, en la colonia José María Pino Suárez, donde los oficiales acudieron tras recibir una alerta del C2 Poniente.

#BoletínSSC | #DETENIDO | OFICIALES DE LA #SSC DETUVIERON A UN HOMBRE, POSIBLE RESPONSABLE DEL ROBO DE DINERO EN EFECTIVO A UNA PERSONA QUE REALIZARÍA LA COMPRA DE UN VEHÍCULO ANUNCIADO EN REDES SOCIALES, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.



🔹 El detenido cuenta con dos ingresos al… pic.twitter.com/vu98r0YQbT — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 27, 2026

En el lugar, la víctima explicó que había concretado una cita con un supuesto vendedor para comprar una camioneta tipo estaquitas. Mientras esperaba con el dinero acordado, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta blanca, lo agredieron físicamente y le robaron el efectivo para después huir a toda velocidad.

Con la descripción proporcionada por el afectado y el apoyo de las cámaras de seguridad, los operadores del C2 siguieron la ruta de escape de los agresores en tiempo real y coordinaron el despliegue policial.

Capturan a uno de los presuntos responsables del asalto

Minutos después, policías de la SSC y de la PBI lograron interceptar a uno de los sospechosos en el cruce de las calles Jardín y Mina Aviño, en la colonia Lomas de Santo Domingo, dentro de la misma alcaldía.

Durante una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron 70 mil pesos en efectivo, cantidad que fue plenamente reconocida por la víctima como el dinero robado. También fue asegurada la motocicleta utilizada para cometer el asalto.

El detenido, un hombre de 37 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el dinero recuperado y el vehículo, para que se determine su situación jurídica y se continúe con la investigación.

En la @AlcaldiaAO fue detenido un sujeto quien, junto a su cómplice, despojó de 70 mil pesos a un ciudadano que pretendía comprar una camioneta anunciada en redes sociales. https://t.co/qV1PW2rqVU pic.twitter.com/cGgiW31QYe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

El detenido tras el asalto en Álvaro Obregón ya tenía antecedentes penales

Tras un cruce de información, las autoridades confirmaron que el presunto asaltante cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México , por el delito de robo en distintas modalidades, en los años 2007 y 2011. Además, este mismo año fue presentado ante un Juez Cívico por vejar o maltratar a otra persona.

Las autoridades continúan con las indagatorias para ubicar al segundo implicado, quien logró escapar tras el asalto.

Recomendaciones para evitar fraudes en compra-venta de vehículos en CDMX

Ante este tipo de casos, la SSC reiteró algunas recomendaciones para reducir riesgos al comprar o vender vehículos mediante plataformas digitales:



Preferir comercios establecidos o plataformas formales.

Utilizar los Módulos de Compra Segura de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Solicitar acompañamiento policial a través de la app “Mi Policía” durante la transacción.

Casos como este evidencian los riesgos de realizar operaciones de alto valor sin medidas de seguridad y la importancia de apoyarse en herramientas oficiales para evitar caer en trampas delictivas.

