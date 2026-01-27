“Se metieron a robar”: Asaltan al hombre que ofreció regalar un auto a padres de bebés con oxígeno

La bondad de un ciudadano se enfrentó a la cara más amarga de la delincuencia. Heriberto Vargas, el hombre que se ganó el respeto de todo México al localizar a una pareja que cargaba tanques de oxígeno de sus bebés para regalarles un automóvil, reportó que sus oficinas fueron saqueadas.

El incidente ocurrió apenas unos días antes de que se concrete la entrega oficial del vehículo prometido a la familia.

Delincuentes irrumpen en las oficinas de Heriberto Vargas

La tarde del domingo 25 de enero, Heriberto compartió un mensaje cargado de frustración pero con mucha determinación. Sujetos desconocidos ingresaron a su lugar de trabajo, de donde sustrajeron una suma de dinero.

A pesar del impacto emocional y económico de este asalto, el empresario dejó claro que este trago amargo no detendrá sus labores diarias ni sus compromisos de ayuda.

"El dinero no cambia nada": La respuesta del empresario al robo

A través de sus redes sociales, Vargas envió un mensaje directo a los responsables del atraco . Con un lenguaje frontal, lamentó que existan personas que prefieran robar antes que trabajar, pero aseguró que el monto robado no afecta su espíritu ni sus ganas de seguir ayudando.

"Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo", expresó en su cuenta de Facebook, recibiendo el apoyo inmediato de varios seguidores.

¡Un final feliz!



La historia de los #padres que caminaban por las calles de la #CDMX cargando dos #bebés con tanques de oxígeno han conmovido a todo el país, demostrando que aún somos buenos.



Tras una intensa búsqueda en redes sociales y algunos días de espera, la joven pareja… pic.twitter.com/dEqWli7Ddn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Indignación en redes sociales tras robo

Este suceso ha generado un mucha indignación, pues ocurre en medio de la viralización de un video que mostró a una joven pareja bajando un puente peatonal con sus mellizos y pesados tanques de oxígeno.

Heriberto fue quien movió cielo y tierra para encontrarlos y facilitarles un coche que les permitiera llevar a los niños a sus citas médicas.

La entrega del automóvil sigue firme a pesar del asalto

A pesar de la pérdida económica que sufrió por el robo, la promesa hecha a la familia de los bebés de dos meses sigue en pie. Heriberto recalcó que "las cosas hechas de corazón no necesitan ruido, necesitan compromiso", y su compromiso con los padres de los bebés con oxígeno es más fuerte que el golpe recibido por los delincuentes.

💖🚶‍♂️ En la #CDMX, una imagen conmovió a miles: dos padres recorriendo la ciudad con sus mellizos de dos meses y tanques de oxígeno, enfrentando una dura condición respiratoria. El video se volvió viral y desató una ola de apoyo, que llegó hasta Monterrey, donde un vendedor de… pic.twitter.com/B7oB0sl8gR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 24, 2026

Así se hizo viral el video de la pareja cargando a dos bebés con oxígeno

La escena que conmovió a las redes sociales fue registrada el 19 de enero de 2026 por Yessenia Barraza, quien se desplazaba en un transporte privado por la CDMX. Mientras documentaba su trayecto, captó el momento exacto en que una pareja descendía de un puente peatonal cargando a sus dos pequeños.

La imagen resultó impactante: cada padre sostenía a un bebé, mientras que el hombre cargaba simultáneamente ambos tanques de oxígeno, reflejando una realidad tan cruda como admirable.