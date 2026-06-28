Una mujer fue detenida por la policía de la Ciudad de México (CDMX) al ser señalada de presuntamente intentar llevarse sin pagar prendas de ropa interior de una tienda en calles del Centro Histórico.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la probable responsable fue sorprendida por el personal de un establecimiento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mujer acusada de robar prendas dijo tener 15 años

Este sábado 27 de junio de 2026, se dio a conocer la detención de esta mujer, quien dijo tener 15 años de edad, tras ser señalada como la persona que habría querido llevarse la ropa sin pagar.

"Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una joven señalada como probable responsable de sustraer varios productos sin realizar el pago correspondiente", informó la institución.

Policía detuvo a menor acusada de intentar robar ropa interior en una tienda en CDMX.|SSC CDMX

Robo de ropa interior fue en la calle Francisco I. Madero

Oficiales que se encontraban por el lugar fueron alertados, a través de la frecuencia de radio, de un robo al interior de un negocio ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Centro, por lo que se dirigieron al sitio para verificar la situación.

Cuando llegaron se entrevistaron con el personal de seguridad del establecimiento comercial, quien señaló a una mujer que intentó sustraer mercancía, sin realizar el pago correspondiente.

Ropa interior robada valía más de 20 mil pesos

Los policías de la SSC le realizaron una revisión de seguridad y le aseguraron diferentes prendas de ropa interior con un valor total de 20 mil 335 pesos, sin embargo, no mostró el recibo de compra correspondiente.

Una vez que procedieron a arrestarla por este intento de robo, la joven dijo tener 15 años de edad, pero finalmente fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Menor detenida contaba con antecedentes de robo

La mujer, junto con la mercancía recuperada, fue llevada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

No es la primera vez que esta joven es detenida, pues cuando las autoridades realizaron un cruce de información, pudieron saber que cuenta con cinco carpetas de investigación: una en 2025 y cuatro en este años, todas por el delito de robo a negocio sin violencia.

