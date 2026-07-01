Se llevaron hasta hojas y engrapadoras; Por 3 días, ladrones atracan primaria en Zacatecas y amenazan a alumnas

En una escuela primaria de Zacatecas, sujetos cometieron un robo y se llevaron artículos como impresoras y han causado destrozos en el interior del inmueble, así como han proferido amenazas a alumnas de la institución.

Inseguridad en primaria de Guadalupe, Zacatecas: denuncian robos y amenazas

Las autoridades aún no han localizado al o a los ladrones que atracaron la primaria Manuel Ávila Camacho de la colonia El Hípico, en el municipio de Guadalupe. Personal de la institución reportó el hurto de material y daños en diversas zonas del plantel; entre los objetos sustraídos mencionaron cableado eléctrico, impresoras, equipo de oficina, hojas de máquina, grapadoras, perforadoras y rejas de acceso.

La secundaria Manuel Ávila Camacho ha sido objeto de robos durante el último mes, docentes y padres de familia mostraron su preocupación. pic.twitter.com/hOUyZT783I — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) July 1, 2026

Tras detectar los hechos, las autoridades escolares solicitaron la intervención de cuerpos de seguridad para que levantaran el reporte correspondiente y constataran los daños.

Comunidad escolar exige mayor vigilancia tras incidentes delictivos en primaria de Zacatecas

El director Ricardo Pérez Aguayo afirmó a Azteca Noticias que los atracos ocurrieron desde el primer día de actividades y que los responsables se llevaron “todo lo que tenían a la mano”.

Además, la comunidad escolar expresó su preocupación porque existen amenazas contra la integridad de algunas alumnas, por lo que demandan medidas que garanticen protección y vigilancia en el entorno de la escuela. Padres y maestros exigieron mayor patrullaje y acciones preventivas ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Autoridades investigan saqueo en escuela Manuel Ávila Camacho en Zacatecas

Aunque la Secretaría de Educación no ha emitido un posicionamiento sobre los hechos, la Fiscalía del Estado confirmó que ya abrió las investigaciones correspondientes y da seguimiento a las indagatorias.

En la escuela indicaron que, pese a haber presentado la denuncia, no se ha detenido a los probables responsables, por lo que hicieron un llamado a la población: denunciar a cualquier persona que vean merodeando cerca de la institución para colaborar con las pesquisas y proteger a la comunidad educativa.