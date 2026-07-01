Detienen a joven de 20 años con más de cien dosis de droga en calles de la Venustiano Carranza, CDMX

Un joven de 20 años de edad, fue detenido en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México (CDMX); el sujeto fue sorprendido con droga.

Al parecer, el hombre podría ser parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y robo, que operaba en la zona centro de la capital del país.

Cayó con marihuana y crystal: Así fue el decomiso de las 139 dosis de droga en la CDMX

La detención del joven de 20 años ocurrió mientras los uniformados realizaban actividades de patrullaje, cuando observaron a un hombre que manipulaba bolsitas de plástico como las que se utilizan para la venta de droga en la CDMX.

Elementos de la policía capitalina se acercaron al sujeto para realizar una inspección. Como resultado se aseguraron 73 bolsitas de plásrico con aparente marihuana, 66 bolsas con una piedra similar al crystal, así como dinero en efectivo y un teléfono celular.

Tras la inspección, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como resultado de las estrategias de investigación implementadas en la colonia #Morelos, de la alcaldía @A_VCarranza, oficiales de la #SSC detuvieron a una persona en posesión de 139 dosis de posible droga.



El personal policial de la #SSC fue desplegado… pic.twitter.com/wn99aca1M2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 1, 2026

"El personal policial de la SSC fue desplegado para realizar trabajos de investigación de gabinete y campo en dicha colonia, donde implementaron estrategias de vigilancia fijas móviles para combatir delitos de alto impacto", se explica en el comunicado lanzado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Operaba en la zona centro: Detenido de 20 años estaría vinculado a extorsión y narcomenudeo

Aunque se desconoce la identidad del joven de 20 años que fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, se reveló que aparentemente pertenece a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y robo que opera en la zona centro de la ciudad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha dado más detalles sobre el caso, así como lo qué pasará con la situación jurídica de la persona implicada en estos hechos.