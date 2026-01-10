Cateo en Topo Chico: autoridades capturan a un sujeto y decomisan armamento

Un operativo de alto impacto irrumpió en la colonia Topo Chico, en Monterrey , luego de que autoridades estatales ejecutaran una orden de cateo que derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de armas de fuego, como parte de una investigación por el delito de robo.

Un detenido con armas tras cateo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el trabajo de operación se realizó tras labores de investigación que permitieron obtener la autorización judicial para ingresar a un domicilio de la zona y poder detener a los presuntos responsables.

El cateo fue encabezado por un Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro, con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP).

🚨 Un cateo realizado este sábado en un domicilio en la colonia Topo Chico dejó un detenido, en Monterrey.https://t.co/Ln8eviDvJr pic.twitter.com/6lUp0yUnO6 — INFO7MTY (@info7mty) January 10, 2026

Durante la intervención, los agentes detuvieron a Armando “N”, de 33 años de edad, quien se encontraba en el inmueble al momento del operativo. De acuerdo con las autoridades, la detención de Armando "N" se efectuó sin incidentes y conforme a los protocolos legales establecidos.

Aseguran armas durante cateo en Monterrey

Al interior del domicilio, el personal ministerial localizó y aseguró tres armas de fuego cortas, todas ellas abastecidas con sus respectivos cargadores y cartuchos hábiles, lo que representó un aseguramiento relevante dentro de la investigación en curso.

Además, fue decomisada una motocicleta marca Honda, tipo CBR, la cual también quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Una vez concluido el cateo en Topo Chico, el inmueble fue asegurado y quedó bajo custodia de la autoridad correspondiente, con el objetivo de preservar indicios que puedan resultar determinantes para el avance de la carpeta de investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica dentro de los plazos que marca la ley.