Alejandro Moreno reconoce captura de presunto “narcopolítico” en Tequila, Jalisco

Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció públicamente al gobierno federal por la detención de Diego “N” , presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado por presuntos actos de extorsión y corrupción.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el líder priista destacó que la detención del alcalde morenista se llevó a cabo durante la mañana por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de un operativo coordinado a nivel federal.

Moreno Cárdenas subrayó que la captura de un presunto “narcopolítico” siempre debe reconocerse, independientemente del momento en que ocurra o de que se trate de casos que, afirmó, “el propio gobierno de Morena dejó crecer”.

Detención de Diego “N” y otros funcionarios municipales

En su mensaje, el dirigente del PRI detalló que junto con Diego “N” fueron detenidos tres funcionarios de su administración municipal, todos ellos por presuntos delitos de extorsión y corrupción. Señaló que estas acciones envían un mensaje importante cuando las autoridades actúan contra servidores públicos que presuntamente se aliaron con el crimen organizado.

“Cuando se detiene a un presunto narcopolítico siempre es importante. Aunque llegue tarde y aunque sean casos que el propio gobierno de MORENA dejó crecer”, escribió el senador.

En Jalisco, la @SSPCMexico y las Fuerzas Federales detuvieron al alcalde de Tequila de MORENA, Diego “N”, junto con tres funcionarios de su administración. Las detenciones se dieron por presuntos delitos de extorsión y corrupción.



Llamado a erradicar vínculos entre crimen organizado y política

Alejandro Moreno afirmó que este tipo de operativos mandan una señal “clara, necesaria y contundente” a la ciudadanía, al tiempo que reiteró la urgencia de contar con gobiernos limpios y con carácter en todo el país.

Aseguró que sacar al crimen organizado de la política es una prioridad nacional si realmente se busca avanzar en la pacificación de México y fortalecer el Estado de derecho.

Operación Enjambre y delitos imputados al alcalde de Tequila

La detención de Diego “N” fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo formó parte de la llamada Operación Enjambre. En las acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las investigaciones, al alcalde se le imputan delitos de extorsión a empresarios y comerciantes, desvío de recursos públicos, corrupción y presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las indagatorias señalan que desde el Ayuntamiento se exigían pagos ilegales a empresas cerveceras y tequileras, bajo la amenaza de sanciones administrativas o clausuras.