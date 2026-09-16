Detienen al presunto responsable del homicidio de “El Piturris”, taquero e influencer en Ciudad Obregón, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención del presunto responsable del ataque en el que perdió la vida el influencer, José Luis “N”, de 37 años, conocido popularmente como "El Piturris".

La captura se logró tras una persecución policial que terminó en un choque en las calles de Ciudad Obregón.

Así fue la persecución contra el asesino de "El Piturris"

La detención ocurrió el pasado 14 de septiembre en las calles de Ciudad Obregón.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en coordinación con la Marina y la Policía Municipal, persiguieron un vehículo color gris en el que viajaban los sospechosos.

La persecución terminó cuando el coche chocó contra una casa y otro carro particular en la calle Cananea.

Esclarece FGJES homicidio de taquero “influencer” conocido como “El Piturris“ en Ciudad Obregón y captura a presunto responsable



- El móvil del crimen está vinculado a disputas de narcomenudeo. Peritajes de balística confirman que el arma asegurada fue empleada un día antes del… pic.twitter.com/RmfUPWUzf7 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 16, 2026

Detienen al homicida de "El Piturris"

En el lugar fueron capturados Felipe Alberto “N”, de 21 años, y un acompañante.

Testigos que estaban en el lugar señalaron de forma directa a Felipe Alberto “N” como el autor del ataque contra el influencer ocurrido el pasado 10 de septiembre en la colonia Reforma.

A los detenidos les aseguraron un arma corta calibre .40, un arma larga, cartuchos, droga y celulares.

Encuentran arma con la que mataron a "El Piturris"

Los estudios periciales que se le hicieron a la pistola calibre .40 mm decomisada arrojaron resultados para el caso.

La investigación confirmó que esa misma arma se usó para quitarle la vida a José Luis “N”.

Los peritajes revelaron que la pistola también se usó un día antes, el 9 de septiembre, en un homicidio registrado en la comunidad de El Conti, en Cócorit.

¿Por qué asesinaron a "El Piturris"?

Las investigaciones de la Fiscalía indican que el crimen está vinculado a disputas de narcomenudeo.

Dentro de la información se revisó el entorno cercano de la víctima, incluyendo el vínculo con un pariente político dedicado a componer canciones para un grupo delictivo y que cuenta con antecedentes por drogas en Estados Unidos.

Los dos hombres detenidos quedaron a disposición de las autoridades para iniciar su proceso formal por el delito de homicidio.