Muere reconocido influencer “El Piturris” tras TERRIBLE ataque mientras trabajaba en una taquería

En las últimas horas el mundo del entretenimiento digital se ha vestido de luto tras confirmarse la muerte del reconocido influencer José Luis Esparza mejor conocido como “El Piturris”. de acuerdo con información oficial, el creador fue asesinado a balazos este jueves 10 de septiembre mientras se encontraba trabajando en una taquería.

Asimismo, se sabe que el ataque donde Esparza perdió la vida se registró en Ciudad Obregón, lugar donde tenía un negocio familiar, ahí sujetos armados habrían llegado al lugar y lo atacaron directamente provocando la muerte en la zona.

Ante esta lamentable noticia rápidamente se comenzó a generar una ola de reacciones entre sus seguidores. De igual modo, se indicó que continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió y cuál habría sido el motivo del ataque, mientras las autoridades no han reportado la detención de los involucrados.

¿De qué murió “El Piturris”?

José Luis Esparza murió a consecuencia de las heridas provocadas por impactos de arma de fuego durante el ataque registrado este jueves. Según la información difundida sobre el caso, en el lugar fueron encontrados casquillos calibre .40. Los primeros indicios apuntan a que el responsable habría escapado del sitio a bordo de una motocicleta.

¿Quién era José Luis Esparza, “El Piturris”?

José Luis Esparza tenía 37 años y era originario de Ciudad Obregón, Sonora. En redes sociales logró consolidarse con el apodo de “El Piturris”, donde mostraba su contenido enfocado en la comedia, entretenimiento y su vida cotidiana, en su cuenta de Instagram logró juntar más de 28 mil seguidores.

Además de su actividad en internet, Esparza estaba vinculado con el negocio familiar de comida y se encontraba trabajando en una taquería cuando ocurrió el ataque que terminó con su vida. Su asesinato ha causado impacto entre sus seguidores y vuelve a colocar en el centro de la conversación la violencia que ha alcanzado a figuras dedicadas a la creación de contenido en distintas partes del país.