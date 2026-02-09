Localizan 10 cuerpos tras secuestro de mineros en Concordia, Sinaloa: ¿quiénes han sido identificados?

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de 10 cuerpos en un predio de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de los trabajos de búsqueda por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera ocurrida el pasado 23 de enero.

Hasta este lunes, las autoridades confirmaron que al menos cinco de los cuerpos corresponden a los mineros secuestrados que habían llegado al municipio sinaloense para laborar en un proyecto de la empresa Vizsla Silver Corp.; sin embargo, aún permanecen cinco cuerpos pendientes de identificación.

¿Quiénes son los mineros identificados en Concordia, Sinaloa?

Según la información oficial, los cinco trabajadores que ya fueron identificados son:



José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario de Zacatecas

Identifican el cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, minero zacatecano secuestrado en Sinaloa



Tenía 37 años y fue plagiado el 23 de enero junto a otros trabajadores de una minera canadiense



La FGR confirmó el hallazgo en Concordia pic.twitter.com/DQZcdjY2wN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 8, 2026

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario del estado de Guerrero

Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas

Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua



originario de Chihuahua José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, originario de Sonora

Los dos últimos en ser identificados este lunes fueron Jiménez Nevárez y De la O Valdez, mientras que los otros tres habían sido confirmados durante el fin de semana.

La FGR informó que los cuerpos serán entregados a sus familias y trasladados a sus estados de origen: Zacatecas (dos casos), Chihuahua, Sonora y Guerrero, para que puedan recibir sepultura conforme a sus tradiciones.

¿Cómo desaparecieron los mineros en Sinaloa?

Los primeros reportes indican que la madrugada del 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, un inmueble rentado por la empresa Vizsla para alojar a su personal técnico.

En ese lugar se encontraban entre 10 y 14 personas, algunos ingenieros, geólogos, supervisores y guardias de seguridad, quienes participarían en actividades del Proyecto Pánuco.

Lamentablemente, este 9 de febrero la empresa Vizsla Silver Corp. informó que fue notificada que algunos trabajadores secuestrados habrían sido localizados sin vida.

A través de un comunicado, la empresa precisó que aún se encuentra a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas, y aseguró que proporcionará información adicional conforme avance el proceso y se tenga mayor certeza sobre los hechos.

Por su parte, durante la Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, tras los hechos, cuatro personas fueron detenidas, mismas que confesaron el lugar donde se encontraban los cuerpos.

La Fiscalía aseguró que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos. No obstante, el caso ha generado demasiada indignación, primero por el silencio y la búsqueda tardía por parte de las autoridades.