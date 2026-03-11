Más de 40 días sin rastro de turistas mexiquenses desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa

Conforme pasan los días, la angustia continúa para la familia de cuatro turistas desaparecidos durante sus vacaciones en Mazatlán, Sinaloa, el pasado mes de febrero.

Lo último que se supo de ellos fue que sujetos armados se los llevaron después de que Óscar García, su hija de nueve años, su esposa, Montserrat Ramírez, y sus tres cuñados: Omar, Javier y Gregorio Ramírez rentarán unas cuatrimotos cerca de la zona de Cerritos.

Horas más tarde, Montse y la pequeña fueron abandonadas en el poblado El Habal, pero de los cuatro jóvenes no se volvió a saber nada.

Avances en la investigación por la desaparición de turistas en Mazatlán

La investigación sobre los turistas provenientes del Estado de México (Edomex) que fueron privados de su libertad en Mazatlán el pasado 3 de febrero sigue en curso.

El vicefiscal de la zona sur, Isacc Aguayo, señaló que la versión que él mismo reveló en días anteriores, sobre que las víctimas fueron trasladadas hacia el sur del estado, se trata de una hipótesis, por lo que no hay certeza sobre su paradero.

Por su parte, la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que desde que se recibió el reporte, se han realizado 3 cateos en diferentes domicilios, donde se han encontrado indicios de que los jóvenes estuvieron en el lugar.

A 40 días del caso, el paradero de las víctimas sigue siendo desconocido ; solo se ha informado de la detención de dos personas presuntamente implicadas en el secuestro.

¿Cómo desaparecieron los turistas en Mazatlán?

Para aprovechar el puente del 2 de febrero, Óscar García, quien es profesor de Educación Física en una escuela de la entidad mexiquense, decidió pasar unos días en el puerto de Mazatlán, acompañado de la familia de su pareja.

Es así como el 31 de enero emprendieron su viaje a la zona turística de Sinaloa. En unas vacaciones normales, todo cambió la noche del 3 de febrero, cuando el grupo decidió rentar unos vehículos tipo RZR para recorrer distintas zonas del puerto.

Desde ese momento, la familia Ramírez Sabino sigue en la búsqueda de:



Omar Ramírez Sabino.

Javier Ramírez Sabino.

Gregorio Ramírez Sabino.

Óscar García (cuñado de los hermanos).