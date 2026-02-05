Desaparecen 6 turistas después de rentar una cuatrimoto en Mazatlán; dos fueron localizadas

La noche del pasado martes 3 de febrero, se reportó la desaparición de seis turistas, entre ellos una mujer y una niña de 9 años, quienes habían decidido pasar sus vacaciones en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Tras recibir el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que de inmediato se desplegó un operativo, el cual permitió localizar con vida a la mujer y a la pequeña en el poblado El Habal. Pero hasta el momento, se desconoce el paradero de las otras 4 víctimas.

Identifican a los turistas desaparecidos en Mazatlán

Aunque no se sabe con precisión la fecha en que las seis personas llegaron a Sinaloa, se tiene reporte de que el martes rentaron dos vehículos tipo razer en la Zona Dorada.

Horas más tarde, las unidades todoterreno fueron halladas en Cerritos, al norte de la ciudad, por lo que ese momento, se comunicó al 911 la desaparición de 4 hombres, y de las 2 mujeres que al día siguiente fueron localizadas sanas y salvas.

Por el momento, se sigue sin tener rastro de:



Óscar “G”, de 30 años.

Omar Alexis “R”, de 30 años.

Javier “R”, de 25 años.

Gregorio “R”, de 18 años.

Por su parte, Monserrat, de 28 años, y Dana, de 9 años, fueron valoradas médicamente y rindieron su declaración para esclarecer los hechos de ese martes.

TARJETA INFORMATIVA



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa que, durante la noche de ayer, martes 3 de febrero, se recibió un reporte al 911 sobre la privación ilegal de la libertad de cuatro masculinos, una femenina y una niña en el municipio de Mazatlán.



De… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 4, 2026

Turistas son originarios de la CDMX

En un inicio se informó que los turistas "levantados" son originarios de Ixtlahuaca, en el Estado de México (Edomex). Aunque, medios locales descartaron esta versión y señalaron que los seis viajaban desde la Ciudad de México (CDMX) con la intención de pasar unos días en la zona turística de Mazatlán.

El Grupo Interinstitucional continuará con las labores de investigación para lograr la pronta localización de los cuatro hombres, así como para establecer las razones detrás del levantamiento.

‼️👥¡Venían de turistas desde #CDMX! Identifican a los cuatro hombre pr1v4d0s de la l1b3rtad en #Mazatlán. 👇😰 https://t.co/v4BoOmxjPE — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) February 5, 2026

Cabe recordar que este secuestro ocurre a pocos días del inicio del Carnaval de Mazatlán, lo que pone en evidencia lo que para nadie es un secreto, la ola de desapariciones y violencia que azota al estado, obligando a las autoridades a extremar las medidas de seguridad para los visitantes.

