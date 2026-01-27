¡Golpe a “La Familia Michoacana”! Cae “El Seven”, presunto líder de una facción del grupo criminal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el golpe a "La Familia Michoacana" este martes 27 de enero. Juan “N”, mejor conocido en el mundo criminal como “El Seven”, fue reaprehendido en un operativo que pone fin a su intento de evadir una sentencia previa por homicidio.

Este hombre es señalado como una pieza clave en la zona sur de la capital y el Estado de México.

La caída de "El Seven" en el Estado de México

Tras meses de seguimiento y trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Juan “N” en un inmueble del municipio de Amecameca de Juárez, en el Estado de México.

El operativo se realizó de forma coordinada con autoridades mexiquenses, logrando la captura del presunto líder criminal sin disparar una sola bala. "El Seven" ya no pudo ocultarse más y fue trasladado de inmediato de vuelta a la Ciudad de México.

Ya habían capturado a "El Seven"

Lo que hace peculiar este caso es que "El Seven" ya había sido sentenciado en 2021 por intentar asesinar a una persona con un objeto punzocortante en Milpa Alta. En ese entonces, un juez le otorgó el beneficio de libertad bajo tratamiento, con la condición de presentarse a firmar periódicamente.

Sin embargo, el sentenciado pensó que podía ignorar sus obligaciones procesales; ante su incumplimiento, el Ministerio Público solicitó revocarle el beneficio y ordenó su captura inmediata.

"El Seven" es miembro de "La Familia Michoacana"

A Juan “N” se le vincula directamente con una facción de "La Familia Michoacana", organización que ha intentado expandir sus tentáculos en alcaldías como Milpa Alta y Xochimilco, así como en municipios colindantes de Morelos y el Edomex.

Según las investigaciones de la Fiscalía, este grupo no solo se dedica a asesinar gente, sino que también controla actividades de alto impacto como la extorsión a comerciantes y el narcomenudeo en el sur del Valle de México.

Operaciones de la Familia Michoacana bajo la lupa

La captura de "El Seven" no es un hecho aislado. La Fiscalía ha mantenido una cacería abierta contra los líderes de este cártel en la región. Apenas el año pasado, detuvieron a otros personajes como "El Messi" y "El Chaparro", quienes también fungían como jefes de zona.

¿Qué sigue para "El Seven"?

Luego de su detención en Amecameca, Juan “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur . Ahora, un juez de ejecución de penas determinará su situación jurídica,.