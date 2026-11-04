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Tiene apenas 20 años: Cae “El Chopersito” en Iztapalapa por 10 homicidios en CDMX

“El Chopersito” fue detenido en Iztapalapa y estaría relacionado con 10 homicidios. Al querer huir, se desató una persecución en la que hubo lesionados.

Capturan a “El Chopersito”, investigado por 10 homicidios en CDMX.
Policía captura a “El Chopersito” tras 10 homicidios en Iztapalapa.|SSC CDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un joven de 20 años identificado con el alias “El Chopersito”, presuntamente vinculado con por lo menos 10 homicidios en la alcaldía Iztapalapa.

La captura de este joven fue confirmada por Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que el presunto responsable intentó escapar.

Se desata persecución para atrapar a “El Chopersito”

De acuerdo con la información dada a conocer este martes 3 de noviembre de 2026, “El Chopersito” fue capturado luego de una persecución en la colonia SantaCruz Meyehualco.

Durante la persecución, arrolló a un oficial de la SSC y posteriormente a un motociclista de 33 años de edad. Asimismo, derivado de estos hechos, una mujer de 26 años resultó lesionada.

¿Qué se sabe de "El Chopersito" detenido en CDMX?

Este sujeto de 20 años identificado como “El Chopersito” era considerado un presunto delincuente que operaba en la zona oriente de la capital.

Para detenerlo, se llevaron a cabo trabajos de inteligencia e investigación, pero cuando las autoridades lograron ubicarlo, el joven quiso escapar.

Los hechos ocurrieron cuando los policías identificaron al sujeto en inmediaciones de la demarcación, quien, al notar la presencia policial, intentó huir en un vehículo, sin embargo, lograron capturarlo.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron su seguimiento con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, el cual culminó en la calle 41, esquina con avenida 8, en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

“El Chopersito” estaría relacionado con 10 homicidios

Un homicidio ocurrido el 2 de noviembre pasado alertó a las autoridades que “El Chopersito” estaría presuntamente implicado. Tras ser detenido, los policías le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron un arma de fuego.

Finalmente, junto con el vehículo asegurado y el arma, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica.

Luego de un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido estaría presuntamente relacionado con al menos 10 casos de homicidio registrados en distintos hechos delictivos.

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