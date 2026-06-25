Cayó “Sierra 1”: Ernesto Rafael “N” evadió dos veces a la justicia y es capturado en Michoacán

Ernesto Rafael “N”, conocido en el mundo delictivo como “Sierra 1”, finalmente fue detenido en Michoacán. La captura de este individuo representa un freno directo a las operaciones delictivas en Morelia, ya que es identificado como uno de los principales generadores de violencia e inseguridad en la zona suroriente de la capital del estado.

La relevancia de su arresto radica en el perfil de alta peligrosidad del sujeto, quien se encuentra directamente vinculado con carpetas de investigación por delitos graves como extorsión, secuestro y homicidio. De hecho, entre los casos penales que se le imputan destaca el asesinato de un conocido productor de mezcal de la región de Morelia, un crimen que había causado gran indignación. Además, el sospechoso ya contaba con una orden de aprehensión vigente y había demostrado una alta capacidad operativa, logrando escapar y evadir la acción de la justicia en dos ocasiones anteriores.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

El perfil criminal de "Sierra 1" y su impacto en Morelia

La importancia de la detención de "Sierra 1" se refleja en las acusaciones que pesan en su contra como líder de células delictivas que asolaban a los habitantes de Morelia. Según información compartida por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, las actividades de "Sierra 1" afectaban directamente a las familias de la zona y mantenían bajo amenaza constante a los sectores productivos y comerciales a través de redes de extorsión.

El nivel de peligrosidad del delincuente quedó en evidencia tras la ejecución de una orden de cateo en la propiedad donde se ocultaba. Al interior de la vivienda, las autoridades encontraron y confiscaron un arsenal compuesto por armas de fuego de alto poder, así como diversas porciones de sustancias con características de narcóticos.

Durante la misma intervención en el inmueble se logró la detención de una mujer que acompañaba al sospechoso. Tanto los dos civiles arrestados como el armamento y las drogas aseguradas fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se iniciará el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica por los crímenes cometidos.