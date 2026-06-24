Partido Verde rompe con Morena en Colima; irá solo por la gubernatura en 2027

La alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comienza a mostrar fisuras rumbo a las elecciones de 2027. En Colima, el dirigente estatal del Partido Verde, Virgilio Mendoza, dejó claro que su partido no caminará de la mano del movimiento guinda para disputar la gubernatura, una decisión que marca un cambio importante en el tablero político de la entidad.

Durante una conferencia de prensa, el también senador colimense confirmó que no participará en el proceso interno de Morena para definir candidatura y sostuvo que el PVEM tiene las condiciones para competir por cuenta propia. Su mensaje fue contundente: el objetivo es replicar el modelo que llevó al Partido Verde a conquistar la gubernatura de San Luis Potosí en 2021.

La definición llega cuando todavía falta tiempo para el arranque formal del proceso electoral, pero envía una señal clara sobre el rumbo que pretende seguir el instituto político en uno de los estados donde hasta ahora había mantenido una relación cercana con Morena.

Virgilio Mendoza descarta participar en el proceso interno de Morena

Frente a los medios, Virgilio Mendoza puso fin a las versiones que apuntaban a una posible participación dentro del proceso morenista para elegir candidato.

El dirigente estatal explicó que nunca estuvo contemplado integrarse a ese mecanismo y aseguró que la conferencia sirvió para ratificar esa decisión.

"Un servidor no iba a participar en el procedimiento del partido de Morena... hoy ratifico que no voy a participar en el proceso que se está llevando a cabo", declaró.

Con ello, el senador confirmó que el PVEM apostará por construir su propia ruta electoral en Colima, donde en 2027 estarán en juego la gubernatura, el Congreso local y las diez presidencias municipales.

El Partido Verde apuesta por repetir el modelo de San Luis Potosí

Virgilio Mendoza aseguró que el antecedente de San Luis Potosí demuestra que el Partido Verde puede ganar una elección estatal sin depender de Morena.

Recordó que el triunfo de Ricardo Gallardo en 2021 sirve como referencia para construir una estrategia similar en Colima y expresó confianza en que ese esquema pueda replicarse con éxito.

Según explicó, el partido cuenta con liderazgos suficientes para presentar una candidatura competitiva y disputar la gubernatura sin necesidad de una coalición con el partido oficialista.

Incluso reconoció públicamente que buscará convertirse en candidato del PVEM, aunque aclaró que no es el único perfil que analiza el partido para la contienda.

No descartan construir un frente opositor en Colima

Además de confirmar el rompimiento local con Morena, Mendoza dejó abierta la puerta para explorar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Afirmó que "la política es circunstancial" y señaló que podrían construirse alianzas distintas con el objetivo de ofrecer una alternativa de gobierno en Colima.

El dirigente subrayó que el Partido Verde mantiene su respaldo al proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional, por lo que descartó que exista una ruptura con el Gobierno federal.