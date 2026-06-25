Denuncian a sobrino de Layda Sansores en Campeche

Gerardo Sánchez Sansores, coordinador de Afiliación del PT en Campeche y sobrino de la gobernadora Layda Sansores, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto tráfico de influencias. La querella fue presentada por el abogado Félix Sélem Villanueva, quien pidió a las autoridades revisar diversas declaraciones públicas en las que Sánchez Sansores se habría identificado como gestor o enlace en asuntos relacionados con empresas e inversiones.

El denunciante sostuvo que existen elementos que ameritan una investigación, debido a que Sánchez Sansores no ocupa formalmente un cargo dentro de la administración estatal. Según su argumento, corresponde a la autoridad determinar si hubo algún tipo de intervención indebida o posibles irregularidades derivadas de esas actividades.

Ahora será la Fiscalía Anticorrupción de Campeche la encargada de analizar la denuncia y establecer si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los hechos señalados.

Layda Sansores asegura que la ambición llevó a su sobrino a cambiar de partido

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que la decisión de su sobrino de cambiar de partido político la tomó por sorpresa. Según relató, el interés de él por buscar la gubernatura comenzó como una ocurrencia que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una meta personal marcada por la ambición.

Durante una emisión de Martes del Jaguar, Sansores cuestionó las razones que llevaron a su familiar a abandonar un proyecto político con el que, dijo, estaba comprometido apenas tiempo atrás. A su juicio, un cambio de esa magnitud refleja la falta de convicciones y principios.

"Al principio era un comentario en tono de broma, pero terminó obsesionándose con la idea de aparecer en las encuestas para convertirse en candidato a gobernador", expresó la mandataria. También lamentó que la ruptura ocurriera dentro de su propia familia y reconoció que la situación le ha resultado especialmente dolorosa. Aun así, manifestó su deseo de que en algún momento puedan reconciliarse.

Señalan presunta red de influencias en caso que involucra a Layda Sansores y su sobrino

La polémica se da días después de que, el 19 de junio, Félix Selem, abogado del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, presentara una denuncia penal contra Layda Sansores y su sobrino por el presunto delito de tráfico de influencias.

Tras anunciar la acción legal, Selem sostuvo que el familiar de la gobernadora busca proyectarse como aspirante a la gubernatura, aunque, desde su perspectiva, debería responder ante la justicia. Además, afirmó que, debido a la supuesta influencia que ejercen sobre el Poder Judicial, consideran que podrán evitar consecuencias legales.