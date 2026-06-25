Incendian 9 vehículos y atacan tiendas en Villahermosa, Tabasco; sólo hay un detenido por la violencia

En Villahermosa y el municipio de Centro en Tabasco, vivieron una noche de violencia que dejó tiendas y vehículos incendiados, bloqueos y una intensa movilización de policías y cuerpos de emergencia durante las últimas horas del miércoles 24 de junio de 2026.

¿Qué ocurrió en Villahermosa durante la noche del miércoles?

Las autoridades reportaron que grupos delictivos aprovecharon la concentración de gente tras las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana para cometer ataques.

Al menos tres tiendas de conveniencia sufrieron agresiones; dos de ellas terminaron incendiadas. En distintos puntos de la ciudad y del municipio de Centro se contabilizaron nueve vehículos incendiados, entre ellos un tráiler.

Cronología de los ataques en el municipio de Centro

En la avenida Luis Donaldo Colosio, los agresores arrojaron ponchallantas para entorpecer la llegada y el desplazamiento de policías y militares. Los hechos ocurrieron de forma coordinada: los grupos delictivos sometieron a empleados de las tiendas y despojaron a conductores de sus unidades, que posteriormente incendiaron.

🚨Noche de disturbios y violencia criminal en Villahermosa, #Tabasco.



Mientras la gente celebraba los goles de #México, criminales salieron a hacer de las suyas, incendiado tiendas, vehículos y sembrando el terror con balaceras… pic.twitter.com/eD5wTXP37d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Despliegue de fuerzas de seguridad ante bloqueos y vehículos incendiados

Elementos de seguridad y servicios de emergencias realizaron una amplia movilización para controlar los incendios y restablecer el orden. Los últimos reportes de las fuerzas de seguridad informaron de una sola persona detenida por su presunta participación en el ataque a una tienda en la colonia Indeco.

