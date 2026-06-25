Asesinan a balazos a enfermero del IMSS en Culiacán; había sido liberado tras presunto robo de medicamentos

La tarde de este miércoles 24 de junio, un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue asesinado a balazos en calles de Culiacán, Sinaloa, a pocos metros del Hospital Regional Número 1, donde trabajaba. La víctima fue identificada posteriormente como Abel Elías "N" , quien días antes había recuperado su libertad después de ser detenido por un presunto robo de medicamentos de alta especialidad.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:45 horas en el cruce de Río Petatlán y Tepuche, en la colonia Antonio Rosales; de acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el trabajador de la salud fue interceptado por hombres armados cuando se encontraba en el exterior del nosocomio, presuntamente durante su horario de comida.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes localizaron al hombre tendido sobre el pavimento con heridas provocadas por arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el asesinato del enfermero del IMSS en Culiacán?

Las primeras investigaciones indican que la agresión fue directa; testigos reportaron detonaciones de arma de fuego y, minutos después, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

La identidad de la víctima fue confirmada conforme avanzaron los trabajos periciales; se trataba de Abel Elías “N”, de 35 años, quien vestía uniforme blanco de enfermería al momento del ataque.

Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni se ha dado a conocer una línea de investigación oficial relacionada con el homicidio.

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‼️¡ERA EL ENFERMERO DETENIDO POR ROBO DE MEDICAMENTOS! As3s1n4n a b4l4z0 a un hombre en la Antonio Rosales. 👇😰



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¿Por qué había sido detenido días antes el enfermero del IMSS?

El caso cobró mayor atención debido a que Abel Elías “N” había sido detenido el pasado 19 de junio en las inmediaciones del Hospital Regional Número 1 del IMSS; la captura ocurrió cuando salía de su jornada laboral y fue realizada por autoridades federales que mantenían un operativo en la zona.

De acuerdo con la investigación iniciada en ese momento, el trabajador de la salud fue señalado por la presunta posesión irregular de cuatro medicamentos de alta especialidad con un valor comercial estimado entre 90 y 120 mil pesos.

Tras quedar a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las indagatorias, posteriormente recuperó su libertad.