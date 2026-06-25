VIDEO: Atropellamiento masivo de aficionados en pleno festejo de Los Cabos, BCS; hay varios heridos
El festejo por el triunfo de la Selección Mexicana terminó en tragedia en Los Cabos, luego de que un auto arrollara a varios aficionados en Baja California Sur.
¡La fiesta se salió de control! La noche de este miércoles se reportó un atropellamiento masivo de aficionados de la Selección Mexicana en el bulevar turístico de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de personas intentó zangolotear un automóvil como parte de los festejos desbordados, pero el conductor decidió acelerar y terminó arrollando a varias personas.
Los cabos @BCSnoticias pic.twitter.com/nVW8JZZ4AW— The Rasta🇯🇲 (@rasta_alcor) June 25, 2026
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de personas lesionadas, pero todo indica que hay varios heridos, según lo que se pudo observar en los videos difundidos.
¿Qué pasó en Los Cabos, Baja California Sur?
Decenas de aficionados se encontraban reunidos sobre la avenida Lázaro Cárdenas para celebrar el triunfo histórico de México tras el partido ante Chequia, disputado en el Estadio Ciudad de México.
En ese momento, se observa cómo los aficionados comienzan a rodear un vehículo y a golpearlo, una situación que suele ocurrir en este tipo de concentraciones masivas durante festejos deportivos.
Pero todo se salió de control cuando el conductor aceleró para intentar salir del lugar, lo que provocó que varias personas quedaran sobre el asfalto.
No manches con lo que pasó en los cabos por el festejo de México 😣😕 pic.twitter.com/9skZjDJ0ms— Wen Carreón (@carreon_we95679) June 25, 2026
Segundos después, en las imágenes se aprecia cómo el auto color negro termina chocando contra la acera, mientras los asistentes intentan ponerse a salvo y posteriormente corren hacia el vehículo para reclamarle al conductor.
Información en desarrollo...