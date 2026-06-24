Jennifer fue golpeada por celos en Chiapas y su pareja se llevó a su hija de un año

Jennifer estaba con su hija de un año en casa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esperando a su pareja Hugo Alexander "N", pero cuando él llegó comenzó a golpearla tras un arranque de celos y se llevó a la menor con él.

El 19 de junio de 2026 ella estaba acostada descansando con la niña, cuando el sujeto de 26 años llegó de trabajar, pero todo cambió y de la nada recuerda que empezó a celarla, la insultó y después golpeó porque él cree que ella le es infiel.

Mujer acusa que pareja la violenta de distintas maneras

En entrevista con Azteca Noticias, la mujer de 29 años relató que su pareja es un hombre que la agrede y violenta no solo de manera física y verbal, pues también la deja incomunicada.

Este sujeto, dice, la dejó encerrada en la casa depsués de pegarle y hasta ese momento pudo acceder a su teléfono, desde el cual publicó en redes sociales su situación evindeciando un moretón en el ojo izquierdo.

"Él se se altera rápido, me empezó a gritar, me empezó a golpear y conforme va pasando el tiempo las agresiones van aumentando. Luego me empezó a aventar cosas y así sucesivamente", relató en entrevista.

Mujer señala que no es la primera vez que su pareja la agrede

El día de la agresión dijo que gritaba, pero ningún vecino se acercó a ayudarle. "Ahorita tengo el ojo así y no solo el ojo, o sea, tengo muchas marcas alrededor de mi cuerpo. No es solo el ojo; imagínate cómo me hubiera dejado, imagínate si algo peor hubiera pasado".

Jennifer cuenta que no es la primera vez que es violentada por su pareja Hugo Alexander "N" y "ya han sido varias ocasiones" durante estos dos años que llevan como pareja; "han sido de pura violencia todos estos dos años", dijo.

Niña de un año fue llevada al DIF y nadie le avisó a su mamá

Jennifer logró escapar del encierro tras golpear la puerta y cuando pudo llamar a la policía, cerca de las 11:00 horas, los oficiales llegaron como a las cinco de la tarde del sábado pasado.

El caso llegó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde la víctima se presentó a denunciar y pedir apoyo para encontrar a la niña, quien está en etapa de lactancia y no sabía si ya había comido o se encontraba bien.

En el proceso de exigir la localización de la menor, se enteró hasta después que la pequeña fue llevada al DIF, pero nadie le había avisado que su pareja la llevó a las autoridades.

No solo ello, sino que hasta este jueves no sabía nada de ella, no ha podido tener contacto con ella y le pidieron que llenara un escrito para que se le permita verla.

Hombre acusado de golpear a su pareja sigue libre

Aunado a esto, al parecer Hugo Alecander "N", también declaró ante la Fiscalía de Chiapas y señaló que Jennifer "consumía algo", pero él no ha sido detenido por a agresión contra ella.

"No sé cómo haya sido ese momento, la cosa es que según llegó él en la mañana y según él también va a dar su declaración. Yo también estoy exigiendo también a la fiscalía que haga una prueba de antidoping, porque como él dijo que yo consumía algo, entonces que también a él le hagan una prueba de antidoping, tanto a mí como a él; nadie se salva", expresó.

"Quiero que se haga justicia también por los golpes que me ha dado. Quiero que aprenda una lección, que a una mujer no se le pega ni se le golpea, ni se manipula, ni se manipula con los hijos", añadió Jennifer.

Hasta este momento ella no ha podido ver a su hija, sigue lastimada y su pareja, acusado de golpearla, no está detenido y "él sigue estando en su casa, tranquilo", dijo Jennifer; mientras tanto, el caso sigue en manos de la Fiscalía de Chiapas.

"Las autoridades, pues que ojalá que hagan algo. Ojalá que hagan algo y ojalá avancen con mi caso porque la que está sufriendo aquí soy yo. La que está sin mi hija, aquí soy yo. Y yo no soy de las madres, si fuera otro tipo de madre, yo ya hubiera dejado esto. Ya lo hubiera abandonado, pero yo amo a mi hija y por eso estoy peleando por mi hija. Porque la amo a ella y la quiero conmigo".