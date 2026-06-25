Lo muerde su abuelita por comerse un chocolate en Durango

Rescatan a dos menores de edad en Durango luego de que se detectaran presuntos actos de maltrato y omisión de cuidados por parte de una abuelita en el municipio de Nombre de Dios.

La intervención comenzó cuando una maestra del Jardín de Niños "Estefanía Castañeda" notó que un alumno de cinco años se quejaba de dolor en uno de sus brazos. Al revisarlo, encontró una lesión que correspondía a una mordedura.

¿Qué pasó con el niño que llegó lesionado al kínder en Durango?

Según el relato del menor, la herida fue provocada por su abuela materna como castigo por haberse comido un chocolate que formaba parte de un aguinaldo.

Tras recibir la denuncia, elementos de Seguridad Pública y personal del DIF Estatal acudieron para dar seguimiento al caso.

Las primeras indagatorias revelaron que la familia ya contaba con antecedentes relacionados con presunto maltrato y descuido hacia los menores.

¿Por qué el DIF retiró a los hermanos de su hogar?

Las autoridades determinaron que el niño de cinco años y su hermana de siete vivían bajo el cuidado de su abuela debido a que su madre enfrenta problemas severos de adicción.

Además, existían reportes previos sobre posibles omisiones de cuidado. De acuerdo con la información recabada, ambos menores habían sido vistos en diversas ocasiones pidiendo dinero en la plaza principal del municipio.

Ante estos antecedentes, el caso fue canalizado al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de Durango, que ordenó medidas de protección inmediatas. Los hermanos fueron trasladados a la Casa Hogar del DIF Estatal en la ciudad de Durango.

Durante la valoración médica, además de la lesión por mordedura, se detectaron problemas de higiene e infecciones que requerían atención especializada.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para definir la situación jurídica de los menores y las medidas de protección permanentes.

¿Qué sanciones podría enfrentar la abuela en Durango?

La posible responsabilidad legal dependerá de lo que determinen las investigaciones y de los delitos que eventualmente sean acreditados por la autoridad ministerial.

En Durango, cuando una persona bajo custodia de un familiar sufre lesiones, las penas pueden agravarse si la víctima es menor de edad y existe una relación de tutela o cuidado. El Código Penal estatal establece que las sanciones por lesiones pueden aumentar cuando se cometen con crueldad o de manera reiterada contra niñas, niños o adolescentes bajo custodia.

Además, la legislación contempla sanciones para familiares o personas responsables del cuidado de menores que, mediante maltrato físico, trato humillante u omisión de cuidados, pongan en riesgo su salud o integridad. En estos casos, las penas pueden ir de uno a tres años de prisión, además de multas económicas, sin perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse.

De acreditarse responsabilidades, la autoridad también podría solicitar la suspensión o pérdida de derechos de custodia sobre los menores.

