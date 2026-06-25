Tras un día perdido en acueducto, encuentran cuerpo de Christian Cárdenas en Ciudad Victoria

El cuerpo de Christian Cárdenas ya fue entregado a su familia 24 horas después de su desaparición. El joven, empleado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Ciudad Victoria, Tamaulipas, desapareció el martes luego de que colapsara una sección del acueducto Guadalupe Victoria.

¿Qué provocó el colapso del acueducto en Ciudad Victoria?

La falla estructural provocó una fuerte corriente de agua que arrastró lodo y escombros; en segundos, la zona quedó convertida en un arroyo. Cuatro compañeros de trabajo consiguieron ponerse a salvo tras el colapso, pero Christian quedó atrapado en el terreno afectado. Desde entonces, su familia encabezó la búsqueda en la zona afectada por la ruptura.

Labores de rescate y localización de Christian Cárdenas

Tras varias horas de inspección y a la caída de la noche del miércoles 24 de junio de 2026, el padre del joven localizó el cuerpo entre el lodo y un tramo de la tubería de la segunda línea del acueducto. Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue entregado a los familiares para los trámites correspondientes.

Reacciones de las autoridades tras la muerte de Christian Cárdenas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado suspendió temporalmente las labores en el sitio y colaboró con las autoridades en el peritaje para determinar las causas exactas de la ruptura. Personal de Protección Civil y bomberos también intervino en la atención del incidente y en las tareas de aseguramiento del área para evitar nuevos riesgos.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, expresó sus condolencias a la familia de Christian Arturo Cárdenas. “A sus familiares y seres queridos les envío mi más sentido pésame y toda mi solidaridad en este difícil momento”, escribió en sus redes sociales.

