VIDEO: Policías de Apatzingán disparan al aire para dispersar a aficionados que sacudían patrulla tras triunfo de México

La Selección Mexicana hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de avanzar con paso perfecto en la Fase de Grupos tras derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Con el boleto amarrado a los Dieciseisavos de Final, la afición de Tricolor celebra por todo México esta hazaña deportiva; sin embargo, la fiesta de la 'ola verde' se vio empañada en Apatzingán, Michoacán, después de que policías dispersaran con balazos al aire a decenas de fanáticos que 'sacudían' una patrulla en medio de la celebración.

Las imágenes registradas por gente que se encontraba en el festejo y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado de las acciones muestran cómo los agentes reaccionan de una manera violenta para alejar a los aficionados.

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Así fue el tiroteo de policías de Apatzingán durante festejos del triunfo de México HOY

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