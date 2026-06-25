VIDEO: Policías de Apatzingán disparan al aire para dispersar a aficionados que sacudían patrulla tras triunfo de México
Policías de Apatzingán realizaron disparos al aire durante los festejos por el triunfo de México en el Mundial 2026, luego de que aficionados sacudieran una patrulla.
La Selección Mexicana hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de avanzar con paso perfecto en la Fase de Grupos tras derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Con el boleto amarrado a los Dieciseisavos de Final, la afición de Tricolor celebra por todo México esta hazaña deportiva; sin embargo, la fiesta de la 'ola verde' se vio empañada en Apatzingán, Michoacán, después de que policías dispersaran con balazos al aire a decenas de fanáticos que 'sacudían' una patrulla en medio de la celebración.
Las imágenes registradas por gente que se encontraba en el festejo y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado de las acciones muestran cómo los agentes reaccionan de una manera violenta para alejar a los aficionados.
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Así fue el tiroteo de policías de Apatzingán durante festejos del triunfo de México HOY
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