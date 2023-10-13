Cae en Tijuana presunto implicado en feminicidio de Ivonne, adolescente atacada en Naucalpan

Eduardo "N", quien es investigado por su probable intervención en el feminicidio de la adolescente Ivonne, de 13 años de edad, en Naucalpan, Estado de México, fue detenido este jueves en Tijuana, Baja California.

La Fiscalía del Estado de México confirmó que Eduardo "N" fue trasladado a la entidad para ser ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde deberá responder por dos feminicidios, uno de ellos en grado de tentativa.

Las investigaciones refieren que el sujeto laboró como transportista de carga terrestre, por lo que conocía rutas nacionales que utilizó para huir por casi un mes, atravesando los estados de Michoacán, Jalisco, Sonora y finalmente, Baja California.

Atacó a dos menores que salían de escuela en Naucalpan

El pasado 21 de septiembre, Eduardo "N" habría atacado a dos adolescentes, una de ellas fue Ivonne, quien murió minutos después de ser agredida, mientras que otra menor resultó lesionada. Ambas caminaban por un paraje tras salir de la escuela secundaria cuando fueron abordadas por el detenido.

Eduardo "N" presuntamente las amagó con un cuchillo, obligándolas a trasladarse con él a una zona boscosa donde se cometió el ataque. Una de las víctimas denunció los hechos y reveló el lugar en el que los agentes podrían encontrar su compañera Ivonne.

"Se realizó el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente con visibles marcas de violencia por arma punzocortante, posteriormente fue reconocida por sus familiares e identificada como I.P.M., quien de acuerdo al dictamen médico, fue privada de la vida por una laceración de la vena yugular izquierda, secundaria a herida punzocortante penetrante en cuello", explicó la FGJEM.

Agresor se dedicaba a la recolección de plástico

En las investigaciones de la FGJEM se establece que una de las menores identificó a Eduardo "N" luego de revisar un video de cámaras de seguridad aledañas al sitio. Vecinos entrevistados afirmaron que el hombre se dedicaba a la recolección de “pet", además lo señalaron como un generador de acciones violentas en la zona.

Los trabajos de los agentes permitieron hallar un basurero clandestino en el que fue localizada la ropa que llevaba el hombre el día del ataque, misma que fue analizada, encontrando sangre humana de tres mujeres, una de ellas resultó positiva con el tipo de sangre de la adolescente que murió.

Fue por estos hechos que se libraron órdenes de aprehensión y cateos que permitieron encontrar una mochila, una libreta y otros objetos que eran de Ivonne al interior de la vivienda de Eduardo "N", ubicada en la colonia La Palma, municipio de Naucalpan.

"Esta Institución estableció la posible intervención de Eduardo “N” en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por ello fue solicitada librar orden de aprehensión en su contra por estos hechos delictivos; mandamiento judicial que fue otorgado el 26 de septiembre pasado, fecha desde la cual Eduardo “N” estaba sustraído de la justicia", añadió la FGJEM al confirmar la detención.